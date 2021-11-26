Meryem Uzerli derin yırtmaçlı elbisesiyle nefes kesti

Meryem Uzerli, Muhteşem Yüzyıl dizisinin Hürrem Sultan’ı olarak hafızalara kazındı. Son olarak 2017 yılında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde konuk oyuncu olarak boy gösteren sevilen isim sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Geçtiğimiz ocak ayında ikinci kızı Lily Koi'yi kucağına alan Meryem Uzerli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor.

Meryem Uzerli son olarak derin yırtmaçlı elbisesiyle takipçilerinin karşısına çıktı. Bir dergi çekimi için cesur pozlar veren Meryem Uzerli, bu kareleri sosyal medya sayfasından paylaşmayı ihmal etmedi.

Meryem Uzerli’nin cesur pozları takipçileri tarafından kısa sürede binlerce beğeni aldı. İki çocuk annesi olan Meryem Uzerli’nin formda vücudu ise dikkat çekti.



