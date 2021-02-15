Meryem Uzerli Instagram'dan sevgilisini paylaştı!

Ocak ayında 'Lily Koi' adını verdiği kızını kucağına alan oyuncu Meryem Uzerli'nin sır gibi sakladığı ABD'li sevgilisi ortaya çıkmıştı. Meryem Uzerl kimden hamile merak edilirken fotoğraflar gecikmedi.

Uzun zamandır Almanya'da yaşayan Uzerli'nin sevgilisiyle yer aldığı fotoğrafı 29 Mayıs 2019'da 'MuPortrait' adlı Instagram hesabından yayınladığı görülmüştü.

Oyuncu, Berlin'de 1.5 yıl önce çekilen fotoğrafını altına hiçbir not yazmazken, "Sevgiliniz mi?" şeklindeki sorulara ise gülücük emojisiyle cevap vermişti.

AŞKIN İLK POZLARI

Meryem Uzerli, sevgilisinin deşifre olmasının ardından aşkını sosyal medyaya taşıdı. Uzerli, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Amerikalı aşkından gelen hediyeyi takipçileriyle paylaştı.

Oyuncu, çikolata kutusunun üzerinde yer alan sevgilisi ile birlikte karelerini de ilk kez Instagram'dan yayınladı.

Meryem Uzerli'nin gönderileri takipçilerinden ilgi gördü.



