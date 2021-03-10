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  4. Meryem Uzerli'nin Kovan filmi için geri sayım başladı! 190 ülkede aynı anda

Meryem Uzerli'nin Kovan filmi için geri sayım başladı! 190 ülkede aynı anda

10.03.2021 16:13 | Son Güncelleme:
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Meryem Uzerli'nin Kovan filmi için geri sayım başladı! 190 ülkede aynı anda

Meryem Uzerli'nin başrolünü Feyyaz Duman ve Hakan Karsak ile paylaştığı Kovan Filmi 26 martta Netflix'te gösterime giriyor...

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile TRT ortak yapımı olup Netflix'te yayınlanacak ilk türk filmi olma özelliğini taşıyan Kovan, 26 Mart'ta İngilizce başta olmak üzere bir çok dil desteğiyle 190 ülkede aynı anda yayınlanacak...

Mustafa Karadeniz-Meryem Uzerli

Uluslararası festivallerde çok sayıda ödül alan "Kovan" filminin ortak yapımcısı Mustafa Karadeniz: “Dünyada 190’dan fazla ülkede yayın yapan Netflix’te filmimizin yayınlanacağı için çok mutluyuz. Bu süreç hem bizim için hem de bu tarz film yapan yapımcı ve yönetmen dostlarımız için mutlaka bir kapı açacaktır.” dedi.

Meryem Uzerli - Mustafa Karadeniz

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Anahtar Kelimeler:
Netflix Meryem Uzerli
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