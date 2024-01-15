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  4. Meryem Uzerli reklam ücretini iki katına çıkardı! Yeni rakamı duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız...

Meryem Uzerli reklam ücretini iki katına çıkardı! Yeni rakamı duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız...

15.01.2024 14:47 | Son Güncelleme:
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Muhteşem Yüzyıl'da hayat verdiği Hürrem Sultan karakteriyle hafızalara kazınan Meryem Uzerli oyunculuğuyla olduğu kadar güzelliğiyle de ilgi odağı olan isimlerden biri. Lara ile Lily Koi adında iki kızı bulunan Uzerli, reklam için markalardan istediği ücreti iki katına çıkardı.

Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Hürrem Sultan rolüyle hafızalara kazınan Meryem Uzerli, şu sıralar Almanya’nın başkenti Berlin ve İstanbul arasında mekik dokuyor.

Gecenin Kraliçesi, Cingöz Recai, Muhteşem Yüzyıl gibi yapımlarda rol alan Meryem Uzerli sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

Son dönemde yurt dışında katıldığı büyük organizasyonlar ve Türkiye’deki programlar nedeniyle sık sık gündeme gelen oyuncu, daha önce reklam için 10 milyon lira talep ediyordu.

Yeni yılla birlikte 20 milyon liradan kapıyı açan Uzerli, yeni sezon dizi anlaşmalarında da bölüm başı ücretinde değişikliğe gitti.

Daha yüksek bir ücret talep eden oyuncu, gelen dizi ve reklam tekliflerini değerlendirmeye aldı.

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