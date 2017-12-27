Meryem Uzerli şekilden şekle girdi!

Oyuncu Meryem Uzerli, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla hayranlarının gözlerini dolduruyor. Uzerli, art arda paylaştığı karelerde adeta mimiklerini konuşturdu.

'GÖZLERİMİ ALAMIYORUM'

Hayranları paylaşımların altına 'Çok güzel bi kadın yapmacık değil' ,'Kanuni yaşasaydı kesin Hürrem'i değil Meryem'i alırdı', 'Gerçekten gözlerimi alamıyorum' gibi yorumlar yaptı.

EYLÜL'E KADAR TATİL

Meryem Uzerli, Muhteşem Yüzyıl’da ‘Hürrem Sultan’ı oynarken “Tükenmişlik Sendromu yaşıyorum” diyerek diziden ayrılmıştı. Oyuncu, aynı şeyi yaşamamak için Eylül’e kadar tatile çıktı.

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