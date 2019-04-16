MAGAZİN

Meryem Uzerli son paylaşımlarıyla hayranlarını büyüledi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.04.2019 01:04 | Son Güncelleme

Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Meryem Uzerli, yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Meryem Uzerli son paylaşımlarıyla hayranlarını büyüledi!

Geçtiğimiz günlerde Amerika’ya giden ve Kaliforniya’da yeni proje görüşmeleri yapan Meryem Uzerli, yaşadığı kent olan Berlin'e geri döndü.

35 yaşındaki güzel oyuncu Meryem Uzerli, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımlarıyla beğeni topladı.

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Uzerli alt tarafı transparan siyah elbisesiyle çekilen pozlarını sosyal medyadan paylaştı.

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Muhteşem Yüzyıl dizisinden sonra projelerinde aradığı başarıyı yakalayamayan Meryem Uzerli, Türkiye ve dünyada pek çok hayrana sahip .

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