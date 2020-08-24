Mesai saatleri değişiyor mu? Koronavirüsten dolayı mesai saatleri değişecek mi? Uzmanından toplu taşıma önerisi!

Koronavirüs salgınının yayılmaması için alınan tedbirlerin yeterli olmadığına dair uzmanlardan öneriler gelmeye başlıyor. Bulaş sayısının artmaması için uzmanlar açıklama yapmaya başladı. Mesai saatlerinin değişmesi gerektiğini savunan uzmanlar, özellikle İstanbul'da toplu taşıma araçlarındaki kalabalıktan dolayı çok riskli olduğunu savunuyor. Mesai saatlerinin kademeli olarak değiştirilmesini savunan uzmanlar kalabalık şehirlerde bulaşın artacağından korkuyor. Peki mesai saatleri değişir mi? Koronavirüsten dolayı mesai saatleri değişecek mi? İstanbul'da gün içerisinde yaklaşık olarak 8 milyon vatandaş toplu taşımayı kullanıyordu. Pandemi döneminde bu rakam yarıya inerek 4 milyona kadar düştü. Yolcu sayısı yarıya kadar düşse de koranavirüs salgını artmaya devam ediyor. Mesai saatlerinin değişmesi gerektiğini savunan uzmanlar, bulaşın azalması için tedbir alınması gerektiğini açıkladı.

KORONAVİRÜSTEN DOLAYI MESAİ SAATLERİ DEĞİŞİR Mİ?

İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Merkezi Müdürü ve Toplu Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı yaptığı açıklamada, vakaların sıfırlanması için mesai saatlerinin değişmesi, durakların ve toplu taşımada araçlarının tekrar düzenlenerek sıkı önlemler alınması gerektiğini savundu. Ilıcalı koronavirüsten dolayı mesai saatleri değişir mi araştırmaları için de önerilerde bulundu. Prof. Dr. Ilıcalı “Bulaşın en çok olduğu yer toplu ulaşım araçları, terminaller, duraklar. Dolayısıyla üniversite ve okulların açılmamasının isabetli olduğunu düşünüyorum. Normal hayata geçiş için vakaların sıfır olması lazım. Şu an öyle bir durum yok. İstanbul’da koronavirüs sürecinden önce normalde toplu ulaşım araçlarıyla bir günde 8 milyon kişi yolculuk yapıyordu. Pandeminin ilk ayında kısıtlamalarla bu sayı 800-900 bine düşmüştü. Şimdi kontrollü normalde bu sayı yavaş yavaş artıyor. En son aldığımız sayı 4 milyon civarı. Buna rağmen vakaların oluşmasında en önemli yer toplu ulaşım. Normal rakama ulaştığındaki durumu düşünemiyorum. Bunun için sıkı önlemler alınması lazım” dedi.