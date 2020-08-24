Mesai saatleri değişiyor mu? Koronavirüsten dolayı mesai saatleri değişecek mi? Uzmanından toplu taşıma önerisi!

Koronavirüs salgınının yayılmaması için alınan tedbirlerin yeterli olmadığına dair uzmanlardan öneriler gelmeye başlıyor. Bulaş sayısının artmaması için uzmanlar açıklama yapmaya başladı. Mesai saatlerinin değişmesi gerektiğini savunan uzmanlar, özellikle İstanbul'da toplu taşıma araçlarındaki kalabalıktan dolayı çok riskli olduğunu savunuyor. Mesai saatlerinin kademeli olarak değiştirilmesini savunan uzmanlar kalabalık şehirlerde bulaşın artacağından korkuyor. Peki mesai saatleri değişir mi? Koronavirüsten dolayı mesai saatleri değişecek mi? İstanbul'da gün içerisinde yaklaşık olarak 8 milyon vatandaş toplu taşımayı kullanıyordu. Pandemi döneminde bu rakam yarıya inerek 4 milyona kadar düştü. Yolcu sayısı yarıya kadar düşse de koranavirüs salgını artmaya devam ediyor. Mesai saatlerinin değişmesi gerektiğini savunan uzmanlar, bulaşın azalması için tedbir alınması gerektiğini açıkladı.
İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Merkezi Müdürü ve Toplu Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı yaptığı açıklamada, vakaların sıfırlanması için mesai saatlerinin değişmesi, durakların ve toplu taşımada araçlarının tekrar düzenlenerek sıkı önlemler alınması gerektiğini savundu. Ilıcalı koronavirüsten dolayı mesai saatleri değişir mi araştırmaları için de önerilerde bulundu. Prof. Dr. Ilıcalı “Bulaşın en çok olduğu yer toplu ulaşım araçları, terminaller, duraklar. Dolayısıyla üniversite ve okulların açılmamasının isabetli olduğunu düşünüyorum. Normal hayata geçiş için vakaların sıfır olması lazım. Şu an öyle bir durum yok. İstanbul’da koronavirüs sürecinden önce normalde toplu ulaşım araçlarıyla bir günde 8 milyon kişi yolculuk yapıyordu. Pandeminin ilk ayında kısıtlamalarla bu sayı 800-900 bine düşmüştü. Şimdi kontrollü normalde bu sayı yavaş yavaş artıyor. En son aldığımız sayı 4 milyon civarı. Buna rağmen vakaların oluşmasında en önemli yer toplu ulaşım. Normal rakama ulaştığındaki durumu düşünemiyorum. Bunun için sıkı önlemler alınması lazım” dedi.
Şu an İstanbul'da toplu taşıma ile seyahat eden kişilerin sayısının eski sayısından yarısı kadar olduğunu açıklayan Prof. Dr. Ilıcalı, buna rağmen sıkıntı olduğunu belirterek mesai saatlerinin değişmesini savunuyor. Peki mesai saatleri değişir mi? Özellikle Özel Halk Otobüsleriyle birlikte kapasitenin yine de fazla geldiğini savunan Prof. Dr. Ilıcalı şu tavsiyelerde bulundu; “4 milyonda sıkıntı var. Biz 4 bin araç daha mı koyacağız. İETT’nin Özel Halk Otobüsleriyle beraber toplam kapasitesi 6 bin. Yarı kapasitede olmasına rağmen sosyal mesafe korunamıyor. Bunun için ulaşım talebini kontrol etmemiz gerekiyor. Toplu ulaşımın yüzde 90 oranında azaldığı zaman bile trafiğin zirve saatlerinde büyük bir kapasite gerekiyor. Zirve saatlerde rahatlatmak için mutlaka mesailerin kademelendirilmesi lazım. Bunun için çok teknik bir çalışma yapıyoruz. İstanbul’un bütün ilçelerinde veriler aynı değil. Trafiği çeken ve üreten 10 ilçeyi göz önüne alarak ona göre kademelendirmeyi yapmamız lazım. Zirve saatler genellikle sabah saat 07.00 ile 10.00 ve akşam 17.00 ile 21.00 arası. En fazla trafik üreten ilçelere baktığımızda da Esenyurt, Beşiktaş, Kadıköy, Şişi, Beyoğlu, Ataşehir yer alıyor. İlçelerdeki okul, üniversite, özel sektör durumu göz önüne alarak kademelendirip trafiğin pik yaptığı 08.00-08.30 arasını kaydırmamız lazım” diye konuştu.
Prof. Dr. Ilıcalı , “Durum çok vahim şu an. Bir otobüse baktığımız zaman tam dolu diyorlar. Bu daha yarısı şu anki durumda. Otobüste öyle durumlar oluyor ki insan tek ayağını koyacak yer bulamıyor. Bu durumda sosyal mesafe ne olacak? Toplu ulaşımda gerekli tedbirler alınmadan okulların, üniversitelerin açılmasını mahsurlu görüyorum” dedi.
Vatandaşlar ise toplu ulaşım araçlarında yoğunluk olduğunu ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığını belirtiyor. Zafer Cebeci, “Bu kalabalıkta bulaşma oranının daha çok olduğunu düşünüyorum. Haberlerde dolu dolmuşlar durdurulup ceza yazılıyor. Bu metrobüslere de yapsınlar. Buna çözümleri ne olacak” dedi. Erkan Yüksel ise “Her sabah metrobüs kullanıyorum. Yolcu sayısı giderek yükseliyor. Önlemler yetersiz kalıyor. 'Yolcu sayısının yarısı' diye anonslar yapılıyor ama hepsinde yan yana oturuyoruz. Bu şartlarda mümkün değil virüsün önüne geçilmez” diye konuştu.
KAYNAK:DHA
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