Mesuliyet eş anlamlısı nedir? Mesuliyet kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe, tarihi oldukça eskilere uzanan bir dildir. Zamanla pek çok farklı toplum ve medeniyetle çeşitli etkileşimlere girmiştir. Bunun sonucunda ihtiyaç duyulan kelimeler ve anlamlar bakımından çeşitli alışverişler yaşanmıştır. Yakınlık bakımından en çok etkileşimde bulunduğumuz dil de Arapçadır. Türkçe ve Arapça arasındaki etkileşim geçmişten günümüze devam etmektedir. Arapçadan dilimize pek çok kelime geçmiştir. Bu kelimelerden bir tanesi de mesuliyettir. Mesuliyet kelimesi Arapçada "mesul olma durumu" anlamında kullanılan "mesʾūliyyet" kelimesinden alıntıdır.

Mesuliyet anlam olarak mesul olma durumudur yani bir durumdan sorumlu olmak, sorumluluk sahibi olmak gibi anlamlarda kullanılır. Türk Dil Kurumuna göre mesuliyet kelimesi "sorumluluk" anlamına gelir. Mesuliyetle ilgili örnek cümleler kurmak gerekirse:

Bu mesuliyetin altında kalmayı bende istememiştim.

Bazı mesuliyetlerden kaçamazsın.

Biraz daha yüzsüz olsalar bu iflasın tüm mesuliyetini ona yükleyecekler.

Tüm risklere rağmen mesuliyeti tek başına üstlendi.

Yapacaklarıyla ilgili mesuliyet almadığını belirten belgeyi imzalamıştı.

Mesuliyet kabul etmemesinin sebebi şimdiye kadar yediği kazıklardı.

Mesuliyet eş anlamlısı nedir?

Eş anlamlılık durumuna sahip olan kelimeler cümle içinde birbirleri yerine kullanılabilirler. Böyle bir kullanımda herhangi bir anlatım bozukluğu oluşmaz çünkü bu duruma sahip olan kelimeler farklı yazılsalar da aynı anlama gelirler. Mesuliyet kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük de dilimizde bulunmaktadır. Mesuliyetin eş anlamlısı olan kelime:

Sorumluluk

Mesuliyetin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Mesuliyet kelimesinin eş anlamı "sorumluluk" kelimesiyle örnek cümleler aşağıdaki şekildedir:

Sorumluluk sahibi insanlar toplumda her zaman bir adım önde olacaklardır.

Büyümek için bazı sorumlulukları üstlenmek gerekir.

Gençliğimi özledim, hiçbir sorumluluğum yoktu.

Eğer kafamız rahat gezebiliyorsak tüm sebebi sorumluğun öğretmenlerde olmasıdır.

Aile reisi olarak doyurulması gereken pek çok boğazdan ben sorumluyum.

Bu kadarı fazla olmuştu, üstlendiği hiç bir sorumluluğu umursamıyordu.

Sınavda sorumlu olduğumuz tek konu vardı.



