Mesuliyet eş anlamlısı nedir? Mesuliyet kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe, tarihi oldukça eskilere uzanan bir dildir. Zamanla pek çok farklı toplum ve medeniyetle çeşitli etkileşimlere girmiştir. Bunun sonucunda ihtiyaç duyulan kelimeler ve anlamlar bakımından çeşitli alışverişler yaşanmıştır. Yakınlık bakımından en çok etkileşimde bulunduğumuz dil de Arapçadır. Türkçe ve Arapça arasındaki etkileşim geçmişten günümüze devam etmektedir. Arapçadan dilimize pek çok kelime geçmiştir. Bu kelimelerden bir tanesi de mesuliyettir. Mesuliyet kelimesi Arapçada "mesul olma durumu" anlamında kullanılan "mesʾūliyyet" kelimesinden alıntıdır.
Mesuliyet anlam olarak mesul olma durumudur yani bir durumdan sorumlu olmak, sorumluluk sahibi olmak gibi anlamlarda kullanılır. Türk Dil Kurumuna göre mesuliyet kelimesi "sorumluluk" anlamına gelir. Mesuliyetle ilgili örnek cümleler kurmak gerekirse:
Eş anlamlılık durumuna sahip olan kelimeler cümle içinde birbirleri yerine kullanılabilirler. Böyle bir kullanımda herhangi bir anlatım bozukluğu oluşmaz çünkü bu duruma sahip olan kelimeler farklı yazılsalar da aynı anlama gelirler. Mesuliyet kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük de dilimizde bulunmaktadır. Mesuliyetin eş anlamlısı olan kelime:
Mesuliyet kelimesinin eş anlamı "sorumluluk" kelimesiyle örnek cümleler aşağıdaki şekildedir: