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Ödül eş anlamlısı nedir? Ödülün eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

19.10.2022 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pek çok dilde olduğu gibi Türkçe de kendine yakın coğrafyalarda yaşayan dillerden kelimeler almıştır. Bu kelime alışverişi sırasında kelimeler değişse de kökenine bakıldığında bahsi geçen alışveriş net bir şekilde görülebilir. Türkçenin en çok kelime alışverişinde bulunduğu diller yaygın olarak Farsça, Arapça, Fransızca, Yunanca ve İtalyanca olarak bilinse de Moğolca ve Rusçadan da kelimeler Türkçeye geçmiştir. Bu kelimeler günümüz Türkçesinde hâlâ kullanılmaktadır.

Ödül eş anlamlısı nedir? Ödülün eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Ödül kelimesinin kökenli Moğolca olarak bilinmektedir. Moğolcada "verilen şey" anlamına gelen "ötgel" kelimesinden alıntı olduğu düşünülmektedir. Bu kelime aynı zamanda "verilmek" anlamına gelen "ögte-" fiilinden türemiştir. Türkçeye "ödgül" olarak geçen kelime zaman zaman "öŋdül" olarak yazılmıştır. Kelimeyi izleyebildiğimiz ilk yazılı metnin tarihi 15. yüzyıla dayandığı düşünülür.

Yeni Türkçe dönemine kadar "öğdül" ya da "öŋdül" olarak kullanılan kelime Yeni Türkçe zamanında "ödül" olarak Türkçeleştirilmiştir. Ödül kelimesinin Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük'üne göre iki farklı anlamı vardır. Hem bir başarı karşısında hem de bir iyilik karşısında verilen armağan, mükâfat anlamında kullanılır. Ödül kelimesiyle ilgili örnek cümleler vermek gerekirse:

  • Bir insana dünyada verilebilecek en güzel iki ödül, sevgi ve güvendir.
  • Eğer bunu bir ödül bekleyerek yapıyorsan hiç yapma!
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Ödül kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Ödül eş anlamlısı kelimeler günümüzde ödül kadar sık kullanılan kelimeler değildir, çoğu kelime eskimiş ifadelerdir. Ödül kelimesi eş anlamlılarına nazaran daha sık tercih edilir. Ödül kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

  • Armağan
  • İhsanıhümayun
  • Mükâfat

Mükâfat kelimesi Arapçadan dilimize giren bir kelimedir. İlk olarak 14. yüzyılda kaleme alınmış bir eserde geçtiği bilinir. Ödül ve değerlendirici, sevindirici davranış anlamını karşılar. Armağan kelimesinin Oğuz Türkçesine ait olduğu düşünülse de kökeni tam olarak belli değildir. Türkçe olduğu kesin olmakla beraber kökenleri üzerinde kesin bir kanıya varılmadığı söylenebilir. Armağan kelimesi, birini sevindirmek, mutlu etmek, onurlandırmak, kutlamak için veya anı olarak verilen şey, hediye anlamı ifade edilmektedir. İhsanıhümayun kelimesi ise Arapça "ihsan" ve Farsça "humayun" kelimelerinin birleşimidir.

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Ödülün eş anlamlıları ile örnek cümleler

Ödülün eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler vermek gerekirse:

  • Mükâfat değerli bir şeydir ve her zaman verilmez
  • Bu, hayatımda aldığım en güzel armağan olabilir.
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