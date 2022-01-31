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Mesleği herkesi şaşırttı! Cinsellik oyuncaklarını test eden Edwina Caito’dan şaşırtan sitem: Sandığınız kadar güzel değil

31.01.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Profesyonel bir seks oyuncağı testçisi, kariyerinin sırlarını ifşa ederek herkesi şaşırttı. Mesleğini profesyonel çizgiler içinde devam ettirdiğini ifade eden Edwina Caito isimli bir kadın, uzmanlığının tüketicilerin daha sağlıklı sonuçlar alması için önemli olduğunu ifade etti. Caito, mesleğinin diğer insanlar için ilgi çekici olduğunu belirtse de “Sandığınız kadar güzel değil” itirafıyla dikkatleri çekti.

Mesleği herkesi şaşırttı! Cinsellik oyuncaklarını test eden Edwina Caito’dan şaşırtan sitem: Sandığınız kadar güzel değil

Çocuklarının eğitim masraflarını karşılamak ve ek gelir elde etmek isteyen Edwina Caito, cinsellik oyuncaklarını test etmeye ilk olarak belirli süreleri kapsayan bir sözleşmeyle başladı. Sektörün içindeki dinamikleri öğrendikten sonra test ettiği oyuncakların kullanıcılardaki etkilerini arttırmak için fikirler üreten isim bu işte kısa sürede profesyonel oldu. Teste deneyimlerini paylaşarak aylık olarak binlerce dolar kazandığını ifade eden Caito, “Bu duruma tamamen bir iş gözüyle bakıyorum ve sandığınız kadar güzel değil. Bunu eğlence olarak görmelerini istemem” dedi.

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DERECELENDİRME YAPIYOR

Ürün kendisine teslim edildikten sonra belirli prensipler doğrultusunda çalışmalarını yürüttüğünü ifade eden Caito, oyuncakları ambalajlarına, ürünün kullanım kolaylığı ve performansına göre derecelendiriyor. Ürünün bütün özelliklerini test ettiğini ve kapsamlı bir rapor çıkarttığını anlatan Caito, işini büyük bir disiplin içinde yaptığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Cinsellik
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