Mesleği herkesi şaşırttı! Cinsellik oyuncaklarını test eden Edwina Caito’dan şaşırtan sitem: Sandığınız kadar güzel değil

Çocuklarının eğitim masraflarını karşılamak ve ek gelir elde etmek isteyen Edwina Caito, cinsellik oyuncaklarını test etmeye ilk olarak belirli süreleri kapsayan bir sözleşmeyle başladı. Sektörün içindeki dinamikleri öğrendikten sonra test ettiği oyuncakların kullanıcılardaki etkilerini arttırmak için fikirler üreten isim bu işte kısa sürede profesyonel oldu. Teste deneyimlerini paylaşarak aylık olarak binlerce dolar kazandığını ifade eden Caito, “Bu duruma tamamen bir iş gözüyle bakıyorum ve sandığınız kadar güzel değil. Bunu eğlence olarak görmelerini istemem” dedi.

DERECELENDİRME YAPIYOR

Ürün kendisine teslim edildikten sonra belirli prensipler doğrultusunda çalışmalarını yürüttüğünü ifade eden Caito, oyuncakları ambalajlarına, ürünün kullanım kolaylığı ve performansına göre derecelendiriyor. Ürünün bütün özelliklerini test ettiğini ve kapsamlı bir rapor çıkarttığını anlatan Caito, işini büyük bir disiplin içinde yaptığını söyledi.



