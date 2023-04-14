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Mesleği herkesi şaşkına çevirdi! Ayak tırnaklarını kesip satarak servet kazandı... “Bazen kulak kiri bazen de soyulan derimi...”

14.04.2023 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Rebekka Blue, ilginç mesleği sayesinde kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Fenomen isim ayak tırnaklarını kesip, cildindeki ölü deri soyup ve kulak kirini biriktirip satarak servet kazanmayı başardı. Blue sosyal medyada kendisine karşı yoğun bir ilgi olduğunu dile getirerek, “Bu gerçekten çok güçlendirici” ifadelerini kullandı.

Mesleği herkesi şaşkına çevirdi! Ayak tırnaklarını kesip satarak servet kazandı... “Bazen kulak kiri bazen de soyulan derimi...”

Sosyal medya fenomeni Rebekka Blue kendi tırnak kalıntıları, ölü derileri ve kulak kiri dahil vücudundaki pek çok atığı satıyor. Dokunduğu her şeyin değerli olduğunu ifade eden Blue, sosyal medya kariyerine kullanmış iç çamaşırı ve çorapları dahil olmak üzere pek çok kıyafetini satarak başladı. Kısa sürede TikTok’ta 351 bin takipçiye ulaşan Blue, şimdi kariyerini vücut atıklarına doğru çevirdi.

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Ölü deri kalıntılarından tükürüğe kadar vücut atıklarını satarak ayda 2 bin dolar (yaklaşık 38 bin TL) kazandığını ifade eden Blue, “Bazen kulak kiri bazen de soyulan derimi satıyorum. Karşımdaki kişinin isteğine göre şekilleniyorum. Dokunduğum her şeyin değerli olmasını hem komik hem de güçlendirici buluyorum. Benden en çok istenen garip şeyler çöp ve tuvalet malzemeleri oluyor. Hatta yiyecekleri çiğneyip tükürmemi bile istiyorlar” dedi.

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Ailesi ve arkadaşlarının işini desteklediğini ifade eden Blue, “Arkadaşlarım büyük destekçilerim. Hatta bazıları da benzer işleri yapmaya başladı. Sattığım her şey güvenli ve rızaya bağlı. Herkes işimi öğrendiğinde ilk başta şoke oluyor ancak sonrasında durumu yaratıcı buluyorlar” diye konuştu.

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