Kimse inanmıyor ama o bir kamyon şoförü! Müstehcen pozları sayesinde sosyal medyada gündem yarattı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Chicago şehrinde yaşayan 25 yaşındaki Daysen Havoc isimli bir kamyon şoförü sosyal medyada dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Instagram ve TikTok’ta ‘TruckToker’ kullanıcı adıyla bir kadın sürücü olarak hayatını paylaşan Havoc, müstehcen pozları sayesinde de aylık gelirini 6 haneli rakamlara ulaştırdı. Kamyon şoförlüğünün kendisi için büyük bir önem taşıdığını söyleyen Havoc, kendisine yönelik olarak yapılan olumsuz eleştirileri dikkate almadığını söyledi.

ÖVGÜ DOLU YORUMLAR DA TOPLADI

Sosyal medya paylaşımları sayesinde dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Havoc, olumsuz yorumların yanında bir kadın olarak tercih ettiği meslek ve güzelliğini öven yorumlar da almayı başardı.

Bir sosyal medya kullanıcısı Havoc için, “Şimdiye kadarki en seksi kamyon şoförü” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Kesinlikle şimdiye kadar gördüğüm en güzel kamyon şoförü” yorumunu ekledi.

Sosyal meda kullanıcılarının bazıları ise Havoc’un kamyon şoförü olduğuna inanmadıklarını sadece popüler olmak için kamyonun içinden ve önünden çekilen pozlarını paylaştığını iddia ederek eleştirdi.



