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Messi Pele'yi geçti, milli formayla en çok gol atan Güney Amerikalı erkek futbolcu oldu

01.10.2021 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 Dünya Kupası Elemelerinde Arjantin Bolivya'yı 3-0 mağlup etti. Fileleri üç kez havalandıran Arjantinli yıldız Lionel Messi, uluslararası maçlarda en çok gol atan Güney Amerikalı erkek utbolcu oldu.

Messi Pele'yi geçti, milli formayla en çok gol atan Güney Amerikalı erkek futbolcu oldu

2022 Dünya Kupası elemelerinde Arjantin Bolivya'yı 3-0 mağlup etti. Fileleri üç kez havalandıran Arjantinli yıldız Lionel Messi, uluslararası maçlarda en çok gol atan Güney Amerikalı erkek futbolcu oldu.

34 yaşındaki Messi; 14, 64 ve 88. dakikalarda attığı gollerle ülkesine 3-0'lık galibiyeti getirirken, yeni bir rekorun da sahibi oldu.

Milli formayla çıktığı 153 maçta 79 gol atan Messi, Brezilyalı efsane futbolcu Pele'yi geride bıraktı.

Kariyerinde 92 kez milli formayı giyen Pele ise Brezilya formasıyla 77 gol atmıştı.

Messi'nin Paris St Germain'den takım arkadaşı 29 yaşındaki Brezilyalı Neymar da milli formayla şu ana kadar 113 maçta 69 gol attı.

Milli formayla en çok Güney Ameriklı kadın futbolcu ise fileleri 109 kez havalandıran Brezilyalı Marta.

Şampiyonluk kutlaması

Öte yandan, Arjantin-Bolivya maçı sonrası Messi, takım arkadaşlarıyla birlikte 20 bin seyirci önünde ülkesinin Copa America şampiyonluğunu kutladı.

Copa America finalinde, Arjantin Brezilya'yı deplasmanda 1-0 yenerek kupayı müzesine götürmüştü.

Messi de böylece ilk kez Arjantin formasıyla resmi bir turnuvada şampiyonluk kazanmıştı.

Arjantin'in hafta içinde Brezilya'yla oynadığı Dünya Kupası eleme karşılaşması ise dört Arjantinli futbolcunun Brezilya'ya girerken Covid kurallarını ihlal ettiğine yönelik itirazların ardından yarıda kalmıştı.

Elemelerde 8 maçta 5 galibiyet 3 beraberlik alan Arjantin, Brezilya'nın gerisinde ikinci sırada bulunuyor.

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