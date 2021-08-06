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Messi'ye Katar'dan akıl almaz teklif

06.08.2021 23:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barcelona'dan ayrılması ile transfer gündeminin tepesine çıkan Messi'nin hangi takıma gideceği bütün dünya basını tarafından konuşuluyor. PSG, Manchester City derken Arjantinli dünya yıldızına Katar'dan akıl almaz bir teklif geldiği iddia edildi.

Messi'ye Katar'dan akıl almaz teklif

İspanya Ligi takımlarından Barcelona'dan ayrılan Lionel Messi'nin hangi takıma imza atacağı tüm dünyada merak ediliyor.

Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılmasının ardından Paris Saint Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi'nin transfer için harekete geçtiği ortaya çıktı. Arjantinli yıldızın menajeri ve babası olan Jorge Messi'nin Fransız ekibiyle görüşmelere başlandığı ve büyük oranda anlaşma sağlandığı öne sürüldü.

EYFEL KULESİNİ KİRALADILAR

Daha önce Neymar'ın transferini Eyfel Kulesi'nden açıklayan Paris Saint Germain'in 10 Ağustos Salı günü için Fransa'nın ünlü kulesini kiraladığı ortaya çıktı. Bu kiralama işlemenin Messi için olduğu iddia edildi.

Paris Saint Germain Teknik Direktörü Mauricio Pochettino "Lionel Messi'nin dün akşam Barcelona'dan ayrıldığını öğrendik. Bunun dışında bir bilgim yok. Transfere değil, Troyes maçına odaklandık. Başkanımız takımı iyileştirmek için çalışmalara devam ediyor. Eğer Messi'yi kadromuza katarsak, bu Kylian Mbappe'nin takımdan ayrılacağı anlamına gelmez." şeklinde konuştu.

Öte yandan Fransız basını, PSG'nin yıllık 40 milyon euro net maaş karşılığında Lionel Messi'nin 2+1 yıllık sözleşmenin altına imza atacağını öne sürdü.

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1 MİLYAR EUROLUK TEKLİF

Öte yandan Katar Kulübü Al Sadd'ın 34 yaşındaki Messi'ye 3 yıllık sözleşme ve karşılığında 1 milyar euro teklif ettiği öne sürüldü. Ancak Lionel Messi'nin bu teklife nasıl bir yanıt verdiği henüz ortaya çıkmadı.

CHELSEA İDDİASI

Lionel Messi'nin adım adım Paris Saint Germain'e yaklaştığı haberleri tüm dünyada sıcaklığını korurken, Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich'in Arjantinli yıldızın transferi için devreye girdiği öne sürüldü. Ancak Chelsea'nin Messi transferini gerçekleştirmesinin oldukça düşük bir ihtimal olduğu vurgulandı.

Barcelona ile Lionel Messi'nin ayrılmasının ardından henüz pek fazla vakit geçmemesine rağmen, Arjantinli yıldızın yeni adresinin gelecek hafta büyük hafta belli olması bekleniyor.


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Anahtar Kelimeler:
Chelsea Lionel Messi
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