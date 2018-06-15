Mesut Özil Alaçatı'dan 1 milyon euro'ya ev aldı

Amine Gülşe ile aşk yaşayan ve sık sık Türkiye'ye gelip giden Arsenal'li futbolcu Mesut Özil Çeşme'den ev aldı. Futbolcunun Alaçatı'daki villa için 1 milyon euro ödediği iddia edildi.

ACUN ILICALI'YA KOMŞU OLDU

Şu sıralar evine tadilat yaptıran Mesut Özil, televizyoncu Acun Ilıcalı'ya ve ağabeyi Ömer Ilıcalı'ya da komşu olacak. Evdeki tadilatın bu yaz sonu bitmesi planlanıyor.

Mesut Özil, geçen ay sevgilisi Amine Gülşe'ye hazırladığı romantik doğum günü kutlamasıyla gündeme gelmişti.

Mesut Özil evin her yerini balonlarla ve kırmızı güllerle süslemişti. Amine Gülşe de romantik sevgilisine duygularını şu sözlerle dile getirmişti: ''Bana hayatımın sürprizini yapan biricik aşkıma çok teşekkür ediyorum. Seni seviyoruuuum!''

