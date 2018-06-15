MAGAZİN

Mesut Özil Alaçatı'dan 1 milyon euro'ya ev aldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.06.2018 10:55 | Son Güncelleme

İngiltere'nin Arsenal takımında oynayan futbolcu Mesut Özil, Çeşme Alaçatı'dan villa aldı. Futbolcunun Alaçatı'daki villa için 1 milyon euro ödediği söyleniyor.

Mesut Özil Alaçatı'dan 1 milyon euro'ya ev aldı

Amine Gülşe ile aşk yaşayan ve sık sık Türkiye'ye gelip giden Arsenal'li futbolcu Mesut Özil Çeşme'den ev aldı. Futbolcunun Alaçatı'daki villa için 1 milyon euro ödediği iddia edildi.

ACUN ILICALI'YA KOMŞU OLDU
Şu sıralar evine tadilat yaptıran Mesut Özil, televizyoncu Acun Ilıcalı'ya ve ağabeyi Ömer Ilıcalı'ya da komşu olacak. Evdeki tadilatın bu yaz sonu bitmesi planlanıyor.

Mesut Özil, geçen ay sevgilisi Amine Gülşe'ye hazırladığı romantik doğum günü kutlamasıyla gündeme gelmişti.

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Mesut Özil evin her yerini balonlarla ve kırmızı güllerle süslemişti. Amine Gülşe de romantik sevgilisine duygularını şu sözlerle dile getirmişti: ''Bana hayatımın sürprizini yapan biricik aşkıma çok teşekkür ediyorum. Seni seviyoruuuum!''

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mesut özil Acun Ilıcalı

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