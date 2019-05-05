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Mesut Özil ve Amine Gülşe'den boğaza nazır düğün

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.05.2019 13:44 | Son Güncelleme

İki yıl önce nişanlanan Mesut Özil ile Amine Gülşe 7 Haziran'da boğazda gerçekleşecek bir düğünle dünyaevine girecek.

Mesut Özil ve Amine Gülşe'den boğaza nazır düğün

Düğün hazırlıklarına başlayan Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin düğün mekanları ortaya çıktı.

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Hayatlarını Boğaz'a sıfır bir mekanda birleştirmek isteyen ikili, İstanbul'da sahil kenarında bulunan bir otelle anlaştı.

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Düğün hazırlıkları mekanla yapılan özel gizlilik anlaşması doğrultusunda devam ediyor.

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Öte yandan ikilinin düğün tarihi başta Bild gazetesi olmak üzere Almanya'da da manşetlere taşındı.

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Alman basınında yer alan iddialara göre; Özil düğün tarihini 8 Haziran'daki Belarus-Almanya arasında oynanacak maç öncesine denk getirerek Alman milli takım oyuncularının düğüne katılmasını engelledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da nikah şahidi olarak düğüne katılması bekleniyor.

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