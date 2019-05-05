Mesut Özil ve Amine Gülşe'den boğaza nazır düğün

Düğün hazırlıklarına başlayan Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin düğün mekanları ortaya çıktı.

Hayatlarını Boğaz'a sıfır bir mekanda birleştirmek isteyen ikili, İstanbul'da sahil kenarında bulunan bir otelle anlaştı.

Düğün hazırlıkları mekanla yapılan özel gizlilik anlaşması doğrultusunda devam ediyor.

Öte yandan ikilinin düğün tarihi başta Bild gazetesi olmak üzere Almanya'da da manşetlere taşındı.

Alman basınında yer alan iddialara göre; Özil düğün tarihini 8 Haziran'daki Belarus-Almanya arasında oynanacak maç öncesine denk getirerek Alman milli takım oyuncularının düğüne katılmasını engelledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da nikah şahidi olarak düğüne katılması bekleniyor.

