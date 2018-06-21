MAGAZİN

Mesut Yar açıkladı! Beyaz ekranda olacak mı?

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.06.2018 15:06 | Son Güncelleme

Akıbeti yılan hikayesine dönen Beyaz Show'la ilgili bir bilgi de Mesut Yar'dan geldi.

Mesut Yar açıkladı! Beyaz ekranda olacak mı?

Posta Gazetesi yazarı Mesut Yar, akıbeti yılan hikayesine dönen Beyaz Show'la ilgili yeni bilgilerini, köşesine taşıdı.

Beyaz ekranda olacak mı?

“Beyaz Show” devam edecek. Daha doğrusu mevcut hali hayli restorasyon görecek olan “Beyaz Show”un önümüzdeki sezon bir ihtimal çok farklı içerikle ekrana gelmesi konusunda ışık doğdu...

Beyaz, alıştığımız üzere yeni çıkan film ya da albümlerin promosyonunu ve o çok tartışılan “hep aynı konuklar” listesini bir kenara bırakarak eskiden olduğu gibi içerik ağırlıklı bir işe odaklanacak...

Canı bunu ister mi bilemiyorum ama memlekette bir tane Beyaz var. Yokluğunda içimizin kararmasını istemeyiz. Nokta!

PARTNERSeksi model parkta bu halde egzersiz yapınca...Seksi model parkta bu halde egzersiz yapınca...
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mesut yar beyaz

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