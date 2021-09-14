MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Met Gala'da Kim Kardashian fark yarattı! Saatlerce makyaj yaptırdıktan sonra...

Met Gala'da Kim Kardashian fark yarattı! Saatlerce makyaj yaptırdıktan sonra...

14.09.2021 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ve sonunda modanın en büyük gecesi gerçekleşti. Pandeminin ardından MET Gala 2021 kırmızı halısı gündeme bomba gibi düştü. Kim Kardashian gecede yine olay oldu.

Met Gala'da Kim Kardashian fark yarattı! Saatlerce makyaj yaptırdıktan sonra...

New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi yararına düzenlenen MET Gala 2021, ünlü yıldızları birbirinden şık, ilginç ve dikkat çekici kostümlerin içinde bir araya getirdi.

Kostüm Enstitüsü'nün ev sahipliğinde, "Amerika'da: Bir Moda Sözlüğü" temasıyla düzenlenen galada, yüzünü tamamen kapatan Kim Kardashian'ın ilginç kostümü öne çıktı.

BGUS_2216661_002

Geçtiğimiz günlerde de fetiş maskesiyle gündeme bomba gibi düşen Kim baştan aşağı siyah giyinerek herkesten farklı tarzıyla olay oldu.

SPL5255792_001

Modanın en büyük gecesinde ayrı yaşadığı kocası Kanye West'ten ilham alan Kim Kardashian makyajı için ise saatler harcadı.

SPL5255976_003
Kim Kardashian'ın yüzünü tamamen kapayan kostümü ise Balenciaga markaydı.

Kim Kardashian'ın garip tarzı! Fetiş maskesiyle şoke etti!Kim Kardashian'ın garip tarzı! Fetiş maskesiyle şoke etti!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oğullarımın işlerine son verdim"Oğullarımın işlerine son verdim"
Eylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksinizEylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksiniz
MET Gala ne zaman? MET Gala ne zaman?
Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! İşte oy oranları

Seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! İşte oy oranları

2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent ödülünü Mansur Yavaş kazandı

2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent ödülünü Mansur Yavaş kazandı

Mostafa Mohamed'in yeni takımını açıkladı

Mostafa Mohamed'in yeni takımını açıkladı

Ertem Şener'e tepki yağıyor

Ertem Şener'e tepki yağıyor

Emre Belözoğlu'nun yeni işi duyanları şaşırttı

Emre Belözoğlu'nun yeni işi duyanları şaşırttı

Cristiano Ronaldo'dan CZN Burak'a teklif! Ortak oluyorlar

Cristiano Ronaldo'dan CZN Burak'a teklif! Ortak oluyorlar

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bir döneme damga vurdu! İşte son hali

Bir döneme damga vurdu! İşte son hali

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Kerimcan Durmaz 'Kadın' oldu! "Benden güzel ya!"

Kerimcan Durmaz 'Kadın' oldu! "Benden güzel ya!"

11 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

11 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Aleyna Tilki kötü haberi böyle verdi: Hasta bebek

Aleyna Tilki kötü haberi böyle verdi: Hasta bebek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.