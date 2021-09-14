Met Gala'da Kim Kardashian fark yarattı! Saatlerce makyaj yaptırdıktan sonra...

New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi yararına düzenlenen MET Gala 2021, ünlü yıldızları birbirinden şık, ilginç ve dikkat çekici kostümlerin içinde bir araya getirdi.

Kostüm Enstitüsü'nün ev sahipliğinde, "Amerika'da: Bir Moda Sözlüğü" temasıyla düzenlenen galada, yüzünü tamamen kapatan Kim Kardashian'ın ilginç kostümü öne çıktı.

Geçtiğimiz günlerde de fetiş maskesiyle gündeme bomba gibi düşen Kim baştan aşağı siyah giyinerek herkesten farklı tarzıyla olay oldu.

Modanın en büyük gecesinde ayrı yaşadığı kocası Kanye West'ten ilham alan Kim Kardashian makyajı için ise saatler harcadı.



Kim Kardashian'ın yüzünü tamamen kapayan kostümü ise Balenciaga markaydı.



