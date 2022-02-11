MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mete Horozoğlu oyunculuğu bıraktı mı? Türkiye'yi terk mi etti? Şimdi ne yapıyor? Mete Horozoğlu kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

Mete Horozoğlu oyunculuğu bıraktı mı? Türkiye'yi terk mi etti? Şimdi ne yapıyor? Mete Horozoğlu kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

11.02.2022 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mete Horozoğlu, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki performansıyla adından söz ettirmişti. Oyuncu bu dizinin ardından birçok projede yer aldı. Bir süredir ekranlarda görünmeyen Mete Horozoğlu ile ilgili basında çıkan haberlerin ardından Mete Horozoğlu oyunculuğu bıraktı mı? Türkiye'yi terk mi etti? Şimdi ne yapıyor? soru ve konu başlıkları merak konusu oldu. İşte Mete Horozoğlu'na ilişkin detaylar...

Mete Horozoğlu oyunculuğu bıraktı mı? Türkiye'yi terk mi etti? Şimdi ne yapıyor? Mete Horozoğlu kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

Mete Horozoğlu, yer aldığı projelerle televizyon izleyicisinin gönlünde taht kurdu. Bir süredir ekranlardan uzak olduğu gözlemlenen ünlü oyuncunun ülkeyi terk ettiği yönünde çıkan haberlerin ardından vatandaşlar, Mete Horozoğlu oyunculuğu bıraktı mı? Türkiye'yi terk mi etti? Şimdi ne yapıyor? sorularının yanıtına ulaşmak için araştırma yapıyor. Uzun süredir televizyondan ve sinemadan uzak bir yaşam süren Mete Horozoğlu ile ilgili detaylara haberimizde yer verdik.

Mete Horozoğlu oyunculuğu bıraktı mı? Türkiye'yi terk mi etti? Şimdi ne yapıyor?

METE HOROZOĞLU OYUNCULUĞU BIRAKTI MI?

Mete Horozoğlu, 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' ve 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' gibi birçok güzel projede yer almıştı. Sevilen oyuncunun yaklaşık 5 yıldır ekrsanlarda görünmüyor. Mete Horozoğlu'nun uzun süredir Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşadığı öğrenildi.

Mete Horozoğlu oyunculuğu bıraktı mı? Türkiye'yi terk mi etti? Şimdi ne yapıyor?

METE HOROZOĞLU TÜRKİYE'Yİ TERK Mİ ETTİ?

Mete Horozoğlu, en son 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' dizisinde 'Zülfikar Ağa'yı canlandırmıştı. Oyunculuğu bıraktığı öğrenilen Horozoğlu, şimdilerde Amerika Birleşik Devletleri'nde gözlerden uzak bir yaşam sürdürüyor.

Mete Horozoğlu oyunculuğu bıraktı mı? Türkiye'yi terk mi etti? Şimdi ne yapıyor?

METE HOROZOĞLU ŞİMDİ NE YAPIYOR?

Mete Horozoğlu, bir süredir internet üzerinden çevrimiçi oyunculuk eğitimi veriyor.

Mete Horozoğlu oyunculuğu bıraktı mı? Türkiye'yi terk mi etti? Şimdi ne yapıyor?

Horozoğlu'nun bundan böyle genç oyuncu adaylarının mesleki yönden gelişimlerine destek olacağı öğrenildi.

METE HOROZOĞLU KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

İlkokulu, ortaokulu ve liseyi Ankara'da okudu. Mete Horozoğlu . 2001 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 2001/2003 yılları arasında Tiyatro Anadolu'da oyunucu olarak çalıştı. Mete Horozoğlu . 2002 yılında İstanbul'a yerleşti. 2003/2004 sezonunda İstanbul Devlet Tiyatrosu'da 2004/2005 sezonunda Çığır Sahnesi Oyuncuları'da 2005/2006 ve 2006/2007 sezonlarında Semaver Kumpanya okamak üzere Tiyatrolar da çalıştı.

Mete Horozoğlu . İstanbul'a yerleştikten sonra birçok Televizyon ve sinema çalışmaları yaptı.

Yanık Koza dizisi ulusal çapta tanınmasını sağlasa da Öyle Bir Geçer Zamanki dizisindeki Soner karakteri ile tanındı.

Mete Horozoğlu Tiyatro Oyunları

Cam (oyun) : Levent Kazak – Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu

Semaver ve Kumpanya : Sait Faik Abasıyanık\Yavuz Pekman – Semaver Kumpanya

Chamaco : Abel Gonzales Melo – Semaver Kumpanya

Anadolar : Muzaffer İzgü – Çığır Sahnesi Oyuncuları

Ben Ruhi Bey Nasılım : Edip Cansever – İstanbul Devlet Tiyatrosu

Yaban (oyu) : Yakup Kadri Karaosmanoğlu – İstanbul Devlet Tiyatrosu

Fırtına (oyun) : William Shakespeare – Tiyatro Anadolu

Bay Windermann ve Kumdakçılar : Max Frisch – Tiyatro Anadolu

Keşanlı Ali Destanı : Haldun Taner – Tiyatro Anadolu

Mete Horozoğlu Filmleri

Taş Mektep (2012)

Hititya: Madalyonun Sırrı (2012)

Açlığa Doymak (2012) – Eyüp

Kurtuluş Son Durak (2012) – Nejat

Öyle Bir Geçer Zaman ki (2010-2013) – Soner

Vay Arkadaş (2010) – Dildo

Kavşak (2010) – Tamer

Bitmeyen Şarkı (2010)

Nefes: Vatan Sağolsun (2009) – Mete Yüzbaşı

Hesaplaşma (2009) – Ozan

The Wackness (2008) – Seslendirme

Kalpsiz Adam (2008) – Bülent

Eksik Etek (2007)

Arthur ile Minimoylar (2006) – Seslendirme

Yedi Günah, Yedi Tepe, Bir Metropol (2005)

Yanık Koza (2005) – Semih

Yalancı Karım (2005) – Faruk

Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? (2005) – Memur Çığırtkan

Dolunay (2005) – Ünal

Şeytan Ayrıntıda Gizlidir (2004) – Dr. Mümtaz

Taşı Sıksam Suyunu Çıkarırım (2004)

Kalp Gözü (2004)

Kampüsistan (2003) – Erdem

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tansu Okan kimdir? Nereli? Tanju Okan'ın oğlu Tansu Okan neden öldü?Tansu Okan kimdir? Nereli? Tanju Okan'ın oğlu Tansu Okan neden öldü?
Meclis adisyonunu görünce bakın ne istediMeclis adisyonunu görünce bakın ne istedi
Survivor'da ünlü isim veda etti! Elenen yarışmacıya sürpriz teklifSurvivor'da ünlü isim veda etti! Elenen yarışmacıya sürpriz teklif
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Mete Horozoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sütyensiz pozları olay oldu! Resmen göğsünü açtı

Sütyensiz pozları olay oldu! Resmen göğsünü açtı

Kur'an kursunda iğrenç olay! "Çocukların iddiaları korkunç boyutta"

Kur'an kursunda iğrenç olay! "Çocukların iddiaları korkunç boyutta"

Son Dakika: Sivas'ta yolcu otobüsüyle iki TIR çarpıştı! 1 ölü, çok sayıda yaralı... Ekipler sevk edildi

Son Dakika: Sivas'ta yolcu otobüsüyle iki TIR çarpıştı! 1 ölü, çok sayıda yaralı... Ekipler sevk edildi

FETÖ soruşturmasıyla gündeme gelmişti! Türkiye'yi terk etti, işte yeni mesleği

FETÖ soruşturmasıyla gündeme gelmişti! Türkiye'yi terk etti, işte yeni mesleği

Falyalı'nın cenazesinde dikkat çeken 'bayrak' detayı!

Falyalı'nın cenazesinde dikkat çeken 'bayrak' detayı!

İstanbul'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Dr. Mehmet Öz’den zayıflama reçetesi! Suyu böyle içerseniz...

Dr. Mehmet Öz’den zayıflama reçetesi! Suyu böyle içerseniz...

Diş ağrısını geçiren bu yöntemleri daha önce duymadınız

Diş ağrısını geçiren bu yöntemleri daha önce duymadınız

Şıklığı ile konuşulan Melis Sezen'in tarzını beğenenlere özel kombinler

Şıklığı ile konuşulan Melis Sezen'in tarzını beğenenlere özel kombinler

Karın yağlarını cayır cayır yakıyor! 2 tane yemeniz yeterli

Karın yağlarını cayır cayır yakıyor! 2 tane yemeniz yeterli

Kızıyla gözlerden uzakta yaşıyor! Merak edildi

Kızıyla gözlerden uzakta yaşıyor! Merak edildi

Çantasını ikinci evi olarak görenlere, dayanıklı ve şık sırt çantası çeşitleri

Çantasını ikinci evi olarak görenlere, dayanıklı ve şık sırt çantası çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.