Mete Horozoğlu oyunculuğu bıraktı mı? Türkiye'yi terk mi etti? Şimdi ne yapıyor? Mete Horozoğlu kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

Mete Horozoğlu, yer aldığı projelerle televizyon izleyicisinin gönlünde taht kurdu. Bir süredir ekranlardan uzak olduğu gözlemlenen ünlü oyuncunun ülkeyi terk ettiği yönünde çıkan haberlerin ardından vatandaşlar, Mete Horozoğlu oyunculuğu bıraktı mı? Türkiye'yi terk mi etti? Şimdi ne yapıyor? sorularının yanıtına ulaşmak için araştırma yapıyor. Uzun süredir televizyondan ve sinemadan uzak bir yaşam süren Mete Horozoğlu ile ilgili detaylara haberimizde yer verdik.
Mete Horozoğlu, 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' ve 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' gibi birçok güzel projede yer almıştı. Sevilen oyuncunun yaklaşık 5 yıldır ekrsanlarda görünmüyor. Mete Horozoğlu'nun uzun süredir Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşadığı öğrenildi.
Mete Horozoğlu, en son 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' dizisinde 'Zülfikar Ağa'yı canlandırmıştı. Oyunculuğu bıraktığı öğrenilen Horozoğlu, şimdilerde Amerika Birleşik Devletleri'nde gözlerden uzak bir yaşam sürdürüyor.
Mete Horozoğlu, bir süredir internet üzerinden çevrimiçi oyunculuk eğitimi veriyor.
Horozoğlu'nun bundan böyle genç oyuncu adaylarının mesleki yönden gelişimlerine destek olacağı öğrenildi.
İlkokulu, ortaokulu ve liseyi Ankara'da okudu. Mete Horozoğlu . 2001 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 2001/2003 yılları arasında Tiyatro Anadolu'da oyunucu olarak çalıştı. Mete Horozoğlu . 2002 yılında İstanbul'a yerleşti. 2003/2004 sezonunda İstanbul Devlet Tiyatrosu'da 2004/2005 sezonunda Çığır Sahnesi Oyuncuları'da 2005/2006 ve 2006/2007 sezonlarında Semaver Kumpanya okamak üzere Tiyatrolar da çalıştı.
Mete Horozoğlu . İstanbul'a yerleştikten sonra birçok Televizyon ve sinema çalışmaları yaptı.
Yanık Koza dizisi ulusal çapta tanınmasını sağlasa da Öyle Bir Geçer Zamanki dizisindeki Soner karakteri ile tanındı.
Mete Horozoğlu Tiyatro Oyunları
Cam (oyun) : Levent Kazak – Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu
Semaver ve Kumpanya : Sait Faik Abasıyanık\Yavuz Pekman – Semaver Kumpanya
Chamaco : Abel Gonzales Melo – Semaver Kumpanya
Anadolar : Muzaffer İzgü – Çığır Sahnesi Oyuncuları
Ben Ruhi Bey Nasılım : Edip Cansever – İstanbul Devlet Tiyatrosu
Yaban (oyu) : Yakup Kadri Karaosmanoğlu – İstanbul Devlet Tiyatrosu
Fırtına (oyun) : William Shakespeare – Tiyatro Anadolu
Bay Windermann ve Kumdakçılar : Max Frisch – Tiyatro Anadolu
Keşanlı Ali Destanı : Haldun Taner – Tiyatro Anadolu
Mete Horozoğlu Filmleri
Taş Mektep (2012)
Hititya: Madalyonun Sırrı (2012)
Açlığa Doymak (2012) – Eyüp
Kurtuluş Son Durak (2012) – Nejat
Öyle Bir Geçer Zaman ki (2010-2013) – Soner
Vay Arkadaş (2010) – Dildo
Kavşak (2010) – Tamer
Bitmeyen Şarkı (2010)
Nefes: Vatan Sağolsun (2009) – Mete Yüzbaşı
Hesaplaşma (2009) – Ozan
The Wackness (2008) – Seslendirme
Kalpsiz Adam (2008) – Bülent
Eksik Etek (2007)
Arthur ile Minimoylar (2006) – Seslendirme
Yedi Günah, Yedi Tepe, Bir Metropol (2005)
Yanık Koza (2005) – Semih
Yalancı Karım (2005) – Faruk
Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? (2005) – Memur Çığırtkan
Dolunay (2005) – Ünal
Şeytan Ayrıntıda Gizlidir (2004) – Dr. Mümtaz
Taşı Sıksam Suyunu Çıkarırım (2004)
Kalp Gözü (2004)
Kampüsistan (2003) – Erdem
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