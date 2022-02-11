Mete Horozoğlu oyunculuğu bıraktı mı? Türkiye'yi terk mi etti? Şimdi ne yapıyor? Mete Horozoğlu kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

Mete Horozoğlu, yer aldığı projelerle televizyon izleyicisinin gönlünde taht kurdu. Bir süredir ekranlardan uzak olduğu gözlemlenen ünlü oyuncunun ülkeyi terk ettiği yönünde çıkan haberlerin ardından vatandaşlar, Mete Horozoğlu oyunculuğu bıraktı mı? Türkiye'yi terk mi etti? Şimdi ne yapıyor? sorularının yanıtına ulaşmak için araştırma yapıyor. Uzun süredir televizyondan ve sinemadan uzak bir yaşam süren Mete Horozoğlu ile ilgili detaylara haberimizde yer verdik.

METE HOROZOĞLU OYUNCULUĞU BIRAKTI MI?

Mete Horozoğlu, 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' ve 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' gibi birçok güzel projede yer almıştı. Sevilen oyuncunun yaklaşık 5 yıldır ekrsanlarda görünmüyor. Mete Horozoğlu'nun uzun süredir Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşadığı öğrenildi.

METE HOROZOĞLU TÜRKİYE'Yİ TERK Mİ ETTİ?

Mete Horozoğlu, en son 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' dizisinde 'Zülfikar Ağa'yı canlandırmıştı. Oyunculuğu bıraktığı öğrenilen Horozoğlu, şimdilerde Amerika Birleşik Devletleri'nde gözlerden uzak bir yaşam sürdürüyor.

METE HOROZOĞLU ŞİMDİ NE YAPIYOR?

Mete Horozoğlu, bir süredir internet üzerinden çevrimiçi oyunculuk eğitimi veriyor.

Horozoğlu'nun bundan böyle genç oyuncu adaylarının mesleki yönden gelişimlerine destek olacağı öğrenildi.

METE HOROZOĞLU KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

İlkokulu, ortaokulu ve liseyi Ankara'da okudu. Mete Horozoğlu . 2001 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 2001/2003 yılları arasında Tiyatro Anadolu'da oyunucu olarak çalıştı. Mete Horozoğlu . 2002 yılında İstanbul'a yerleşti. 2003/2004 sezonunda İstanbul Devlet Tiyatrosu'da 2004/2005 sezonunda Çığır Sahnesi Oyuncuları'da 2005/2006 ve 2006/2007 sezonlarında Semaver Kumpanya okamak üzere Tiyatrolar da çalıştı.

Mete Horozoğlu . İstanbul'a yerleştikten sonra birçok Televizyon ve sinema çalışmaları yaptı.

Yanık Koza dizisi ulusal çapta tanınmasını sağlasa da Öyle Bir Geçer Zamanki dizisindeki Soner karakteri ile tanındı.

Mete Horozoğlu Tiyatro Oyunları

Cam (oyun) : Levent Kazak – Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu

Semaver ve Kumpanya : Sait Faik Abasıyanık\Yavuz Pekman – Semaver Kumpanya

Chamaco : Abel Gonzales Melo – Semaver Kumpanya

Anadolar : Muzaffer İzgü – Çığır Sahnesi Oyuncuları

Ben Ruhi Bey Nasılım : Edip Cansever – İstanbul Devlet Tiyatrosu

Yaban (oyu) : Yakup Kadri Karaosmanoğlu – İstanbul Devlet Tiyatrosu

Fırtına (oyun) : William Shakespeare – Tiyatro Anadolu

Bay Windermann ve Kumdakçılar : Max Frisch – Tiyatro Anadolu

Keşanlı Ali Destanı : Haldun Taner – Tiyatro Anadolu

Mete Horozoğlu Filmleri

Taş Mektep (2012)

Hititya: Madalyonun Sırrı (2012)

Açlığa Doymak (2012) – Eyüp

Kurtuluş Son Durak (2012) – Nejat

Öyle Bir Geçer Zaman ki (2010-2013) – Soner

Vay Arkadaş (2010) – Dildo

Kavşak (2010) – Tamer

Bitmeyen Şarkı (2010)

Nefes: Vatan Sağolsun (2009) – Mete Yüzbaşı

Hesaplaşma (2009) – Ozan

The Wackness (2008) – Seslendirme

Kalpsiz Adam (2008) – Bülent

Eksik Etek (2007)

Arthur ile Minimoylar (2006) – Seslendirme

Yedi Günah, Yedi Tepe, Bir Metropol (2005)

Yanık Koza (2005) – Semih

Yalancı Karım (2005) – Faruk

Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? (2005) – Memur Çığırtkan

Dolunay (2005) – Ünal

Şeytan Ayrıntıda Gizlidir (2004) – Dr. Mümtaz

Taşı Sıksam Suyunu Çıkarırım (2004)

Kalp Gözü (2004)

Kampüsistan (2003) – Erdem

