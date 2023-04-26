Meteoroloji'den İstanbul için oraj uyarısı! Dışarı çıkan çok pişman olacak! İşte 26 Nisan 2023 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu

Hava durumu ile ilgili son dakika açıklaması 26 Nisan 2023 Çarşamba günü İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 81 il için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. İstanbul için Meteoroloji ve AKOM'dan oraj uyarısı geldi. Hava durumu açıklamalarını yakından takip edenler oraj soğuklarının nasıl oluştuğu merak etti. 5 günlük hava durumu tahmin raporuna haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 26 Nisan 2023 Çarşamba günü İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il hava durumu...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (26 NİSAN 2023 ÇARŞAMBA)

Hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan açıklamaya göre; bugün yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Batman, Siirt ve Mardin çevreleri ile Diyarbakır'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

Yağışların, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Bursa, Yalova, Denizli ve Uşak çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı ön görülüyor.

BUGÜN HAVA SICAKLIKLARI NASIL OLACAK?

Meteorloji'den yapılan açıklamaya göre; hava sıcaklıkları Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

BU İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT! METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI GELDİ

Yağışların, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Bursa, Yalova, Denizli ve Uşak çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimler ile Yalova ve Bursa çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Uşak ve Denizli çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii'sinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğlen iç kesimleri, gece saatlerinde ise il geneli kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

K.MARAŞ °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyi ile Bingöl, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Mardin, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu





