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Meteoroloji duyurdu! İşte son hava durumu tahmin raporu

18.09.2021 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerine göre, bugün yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Çankırı ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ise parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Anadolu Yakası ile gece saatlerinden itibaren il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 derece.

Meteoroloji duyurdu! İşte son hava durumu tahmin raporu

Yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle batı ve güneybatılı, Doğu Karadeniz kıyılarında güneydoğulu, Akdeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İstanbul'da ise hava bugün parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Anadolu Yakası ile gece saatlerinden itibaren il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 derece.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 26
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 28
İzmir: Az bulutlu ve açık 34
Adana: Az bulutlu ve açık 34
Antalya: Az bulutlu ve açık 32
Samsun: Parçalı bulutlu 27
Trabzon: Parçalı bulutlu 28
Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu 22
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33

İHA

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji
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