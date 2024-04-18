Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'nun annesi bulundu! Canlı yayındaki iddialar kafa karıştırdı: Uğur Dündar'ın kızı başka bir ünlünün kızı mı? "Ümit Besen'in adı neden geçti şimdi?"

Usta oyuncu Metin Akpınar'ın 36 yıl önce yaşadığı ilişkiden ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Duygu Nebioğlu, DNA testi ve mahkeme kararı ile 82 yaşındaki sanatçının öz kızı olduğunu resmiyete kavuşturmuştu. Nebioğlu, son olarak annesini bulmak için Müge Anlı'ya çıktı.

Duygu Nebioğlu, "Bir ablamın babası da ünlü bir gazeteci" açıklamasıyla gündeme geldi. Nebioğlu'nun söylediği kişinin Uğur Dündar olduğu iddia edildi. Dündar ise hakkındaki bu iddiaları kesin bir dille yalandı.

O ANNE BULUNDU

Müge Anlı canlı yayınında işlenen konuya dair yeni detaylar ortaya çıktı. Tüm Türkiye'nin merak ettiği Suphiye Orancı'ya Almanya'daki evinde ulaşıldı. Suphiye Orancı, eşinin evde olduğunu belirttikten sonra "Benim çocuklarım kimseyi ilgilendirmez" ifadelerini kullandı ve görüntü vermek istemedi.

Canlı yayında verilen görüntülerin ardından Müge Anlı Duygu Nebioğlu ve ablasına 'Siz annenize güveniyor musunuz?' diye sordu. Duygu Nebioğlu ise 'Evet annemin bazı şeyleri anlatamama sebepleri olduğunu düşünüyorum' dedi.

Müge Anlı 'Daha ne anlatacak anlatmış işte. Sana baban Metin Akpınar ablana Uğur Dündar demiş. Siz bunu annenizle konuşmadınız mı?' diye sordu.

ÜMİT BESEN'İN ADI GEÇİNCE...

Duygu Nebioğlu; 'Bu aile sırrı gibi bir şey bence. Ablamın doğumuyla alakalı bir durum alakalı bence bu. Size şunu söylemek istiyorum. Biz yıllarca annemin kuzeni yüzünden cezaevine girdiğini biliyorduk. Şimdi burada söyleyeyim Ümit Besen... Onun yüzünden benim annem cezavine girmiş..' dedi.

Ablası Dilara ise; 'Değilmiş ablacım' diyerek kardeşini uyardı. Duygu Nebioğlu 'Ben babamla Ümit Besen'in arkadaş olduğunu biliyorum ve bu noktada bile şunu çıkarıyorum bir günlük ilişki olmadığını annemi kesinlikle tanıdığını da düşünüyorum' dedi.

Müge Anlı'da 'Ümit Besen'in adı neden geçti şimdi?' diye sordu. Duygu Nebioğlu 'Ben babamla oturup vakit geçirdiğim zaman. Sanatçılarla yaşadığı anıları bana anlattı. Ümit Besen'i de babamdan dinledim. Dün ben Ümit Besen'i de duyunca annemle bir araya geldiğini düşündüm.'

Müge Anlı da 'Ümit Besen senin annenle babanın arkadaşlığını biliyordu diye mi düşünüyorsun diye düzeltti.

Müge Anlı ise 'Tabii ki her kurumda hata olur. Ama bir yerden Ümit Besen'in adını duymuşsunuz onu söylüyorsunuz. Bir yerde de pimi çekilmiş bomba gibi olmayalım. Bu işin sonu çok iyi yerlere gitmiyor. Anneniz ortaya çıksın sorularınızı yanıtlasın' ifadelerini kullandı.

'BABASI BAŞKA BİR ÜNLÜ İSİM'

Uğur Dündar'ın kızı olduğu iddia edilen Dilara canlı yayındayken Suphiye Ormancı'nın 35 yıllık arkadaşı olduğunu söyleyen bir izleyici canlı yayına telefonla bağlandı ve Dilara'nın babasının başka bir ünlü isim olduğunu iddia etti. Müge Anlı o ismi duyunca çok şaşırdı ve 'Şimdi söylemem' ifadelerini kullandı.





