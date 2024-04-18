MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'nun annesi bulundu! Canlı yayındaki iddialar kafa karıştırdı: Uğur Dündar'ın kızı başka bir ünlünün kızı mı? "Ümit Besen'in adı neden geçti şimdi?"

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'nun annesi bulundu! Canlı yayındaki iddialar kafa karıştırdı: Uğur Dündar'ın kızı başka bir ünlünün kızı mı? "Ümit Besen'in adı neden geçti şimdi?"

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.04.2024 13:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Metin Akpınar'ın evlilik dışı dünyaya gelen ikiz kızlarından biri olan Duygu Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı'yı bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Müge Anlı tüm Türkiye'nin merak ettiği Suphiye Orancı'yı Almanya'da buldu. Duygu Nebioğlu'nun annesi hakkındaki iddialar gündeme bomba gibi düştü.

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'nun annesi bulundu! Canlı yayındaki iddialar kafa karıştırdı: Uğur Dündar'ın kızı başka bir ünlünün kızı mı? "Ümit Besen'in adı neden geçti şimdi?"

Usta oyuncu Metin Akpınar'ın 36 yıl önce yaşadığı ilişkiden ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Duygu Nebioğlu, DNA testi ve mahkeme kararı ile 82 yaşındaki sanatçının öz kızı olduğunu resmiyete kavuşturmuştu. Nebioğlu, son olarak annesini bulmak için Müge Anlı'ya çıktı.

Duygu Nebioğlu, "Bir ablamın babası da ünlü bir gazeteci" açıklamasıyla gündeme geldi. Nebioğlu'nun söylediği kişinin Uğur Dündar olduğu iddia edildi. Dündar ise hakkındaki bu iddiaları kesin bir dille yalandı.

kızları

O ANNE BULUNDU

Müge Anlı canlı yayınında işlenen konuya dair yeni detaylar ortaya çıktı. Tüm Türkiye'nin merak ettiği Suphiye Orancı'ya Almanya'daki evinde ulaşıldı. Suphiye Orancı, eşinin evde olduğunu belirttikten sonra "Benim çocuklarım kimseyi ilgilendirmez" ifadelerini kullandı ve görüntü vermek istemedi.

Canlı yayında verilen görüntülerin ardından Müge Anlı Duygu Nebioğlu ve ablasına 'Siz annenize güveniyor musunuz?' diye sordu. Duygu Nebioğlu ise 'Evet annemin bazı şeyleri anlatamama sebepleri olduğunu düşünüyorum' dedi.

müge anlı 3

Müge Anlı 'Daha ne anlatacak anlatmış işte. Sana baban Metin Akpınar ablana Uğur Dündar demiş. Siz bunu annenizle konuşmadınız mı?' diye sordu.

ÜMİT BESEN'İN ADI GEÇİNCE...

Duygu Nebioğlu; 'Bu aile sırrı gibi bir şey bence. Ablamın doğumuyla alakalı bir durum alakalı bence bu. Size şunu söylemek istiyorum. Biz yıllarca annemin kuzeni yüzünden cezaevine girdiğini biliyorduk. Şimdi burada söyleyeyim Ümit Besen... Onun yüzünden benim annem cezavine girmiş..' dedi.

Ablası Dilara ise; 'Değilmiş ablacım' diyerek kardeşini uyardı. Duygu Nebioğlu 'Ben babamla Ümit Besen'in arkadaş olduğunu biliyorum ve bu noktada bile şunu çıkarıyorum bir günlük ilişki olmadığını annemi kesinlikle tanıdığını da düşünüyorum' dedi.

Müge Anlı'da 'Ümit Besen'in adı neden geçti şimdi?' diye sordu. Duygu Nebioğlu 'Ben babamla oturup vakit geçirdiğim zaman. Sanatçılarla yaşadığı anıları bana anlattı. Ümit Besen'i de babamdan dinledim. Dün ben Ümit Besen'i de duyunca annemle bir araya geldiğini düşündüm.'

müge anlı 4

Müge Anlı da 'Ümit Besen senin annenle babanın arkadaşlığını biliyordu diye mi düşünüyorsun diye düzeltti.

Müge Anlı ise 'Tabii ki her kurumda hata olur. Ama bir yerden Ümit Besen'in adını duymuşsunuz onu söylüyorsunuz. Bir yerde de pimi çekilmiş bomba gibi olmayalım. Bu işin sonu çok iyi yerlere gitmiyor. Anneniz ortaya çıksın sorularınızı yanıtlasın' ifadelerini kullandı.

müge anlı 5

'BABASI BAŞKA BİR ÜNLÜ İSİM'

Uğur Dündar'ın kızı olduğu iddia edilen Dilara canlı yayındayken Suphiye Ormancı'nın 35 yıllık arkadaşı olduğunu söyleyen bir izleyici canlı yayına telefonla bağlandı ve Dilara'nın babasının başka bir ünlü isim olduğunu iddia etti. Müge Anlı o ismi duyunca çok şaşırdı ve 'Şimdi söylemem' ifadelerini kullandı.

Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Olay pozlar... Herkes aynı yorumu yaptıOlay pozlar... Herkes aynı yorumu yaptı
Hakkında babalık davası açılmıştı! Uğur Dündar her şeyi anlattıHakkında babalık davası açılmıştı! Uğur Dündar her şeyi anlattı
Netflix Türkiye 'isyanı' patlak verdi: Aynı yüzler, aynı hikayeler...Netflix Türkiye 'isyanı' patlak verdi: Aynı yüzler, aynı hikayeler...
Anahtar Kelimeler:
Uğur Dündar Metin Akpınar Müge Anlı Ümit Besen Oyuncu Pınar yaşında
En Çok Okunan Haberler
İşte değişime en yakın bakanlar! Ankara hareketlendi

İşte değişime en yakın bakanlar! Ankara hareketlendi

Taciz iddiasıyla sokakta dövülmüştü! Uzman çavuşun ifadesi ortaya çıktı

Taciz iddiasıyla sokakta dövülmüştü! Uzman çavuşun ifadesi ortaya çıktı

Bursa'da dehşete düşüren olay! Define avında korkunç son: 3 kişi hayatını kaybetti

Bursa'da dehşete düşüren olay! Define avında korkunç son: 3 kişi hayatını kaybetti

Kilosu 70 TL! Ünü Amerika'ya yayıldı... Kanserin yeni ilacı diyorlar

Kilosu 70 TL! Ünü Amerika'ya yayıldı... Kanserin yeni ilacı diyorlar

'Göğüs uçlarım ölüyor' diyerek yardım istedi! "Cinayet mahalli gibi"

'Göğüs uçlarım ölüyor' diyerek yardım istedi! "Cinayet mahalli gibi"

Hakkında babalık davası açılmıştı! Uğur Dündar her şeyi anlattı

Hakkında babalık davası açılmıştı! Uğur Dündar her şeyi anlattı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.