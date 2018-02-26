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Metin Arolat'ın klibindeki efsane sahne 'Özgürlüğün Elli Tonu' filminde

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.02.2018 11:32 | Son Güncelleme

Doksanlı yıllarda şarkılarıyla ön plana çıkan ancak şimdilerde yönetmen kimliğiyle hayatımıza giren Metin Arolat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'Özgürlüğün Elli Tonu' filmine gönderme yaptı.

Metin Arolat'ın klibindeki efsane sahne 'Özgürlüğün Elli Tonu' filminde

Kısa bir süre önce vizyona giren 'Özgürlüğün Elli Tonu' filmi cinsel içerikli sahneleriyle dikkat çekerken, benzer sahneler barındıran diğer iki filmin de devamı niteliğinde…

Film genel olarak sosyal medyada kötü eleştiriler alırken bir sahnesi yönetmen ve şarkıcı Metin Arolat’ın radarına takıldı. Filmin başrol oyuncularının seksi bir şekilde dondurma yedikleri sahneyi yıllar önce Merve İldeniz’le birlikte çektiği klibinde yer alan yoğurt yedirme sahnesine benzetti ve sürekli olarak yabancılardan klip çalıyorlar şeklinde eleştiri yapan grubu göndermede bulundu.

İşte Arolat’ın o paylaşımı: “En ufak bir benzerlikte oradan çalıp çırpmışsın diye saldıranlar, şimdi benim arkamda dursun bakalım! Alın size şu an vizyondaki “Fifty shades freed” filminin en önemli sahnelerinden biri… Biz 23 sene önce çekmişiz bunu da Hollywood bizden çaldı mı şimdi? Bu da mı gol değil?”

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Anahtar Kelimeler:
metin arolat Özgürlüğün Elli Tonu

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
metin arolat merve ildenizz ne klipti bee ahh 90 lı yıllar herşey nasıl mükemmeldi
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