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Metin Hara açıkladı: Adriana, soyunmayacağım dedi...

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.03.2018 11:34 | Son Güncelleme

Metin Hara ve Adrina Lima aşkına dair sık sık çıkan iddialar, Metin Hara'yı bezdirdi. Metin Hara sevgilisinin soyunmama kararına tam destek veriyor

Metin Hara açıkladı: Adriana, soyunmayacağım dedi...

Geçen yazdan beri Metin Hara-Adriana Lima ilişkisi hakkında konuşmayan yok! Ayrıldıklarını söyleyenden bebek beklediklerini duyurana kadar pek çok dedikodu var.

Hürriyet'ten Aslı Barış, Metin Hara'ya bunları sormuş; Metin Hara ise “Ayrılma da olabilir, evlenme de olabilir. Bu, sürecin kutsallığını, doğallığını, samimiyetini zerre kadar daha değersiz yapmaz" demiş.

Geçtiğimiz günlerde eteği uçuşan sevgilisinin eteğini kapamaya çalışırken görüntülenen Metin Hara Adriana Lima'nın çıplaklık kararıyla ilgili sorulan soruya ise bakın ne yanıt vermiş:

ADRİANA LİMA METİN HARA

◊ Adriana’nın “Artık çıplak pozlar vermeyeceğim” açıklamasına, “Türk erkeğiyle oldu, kendini bozdu” şeklinde yorumlar geldi...

  • Benim yaklaşımıma zerre kadar oturmayan, tamamen kurgusal bir söylem. Paylaşımı o değil aslında, mesajı açık ve net: Herhangi bir neden olmadan, sadece soyunmak için soyunmayacağım. Aslında bir kadının son derece değerli bir şekilde, kadının metalaştırılmasından duyduğu rahatsızlığın hikâyesi. Başka bir hikâye var orada... O kadar duygusal ki! Ve bana ağlayarak anlatılmış bir hikâye...

◊ Nedir?

  • Adriana günde iki buçuk saat spor yapar. Spor salonunda birlikte çalıştığı, kendisinden daha kilolu, daha kısa boylu bir kadının kendi bedeninden ne kadar utandığını görüyor. Kadınla empati yapıyor. “Sadece soyunmak için, kadını belli güzellik normlarına sokan bu tip kampanyalarda yer almayacağım” diyor. Onun marka değerindeki bir insan adına büyük bir hareket. Ama bu benim ona söylediğim ya da söyleyeceğim bir şey değil. Ben zaten karşımdaki insanın mesleğinin ne olduğunu biliyorum. Yarattığı başarının ne olduğunu biliyorum. Hiç veryansın etmeden, ‘keşke’siz Adriana’nın yaptığı her şeyin arkasındayım. İki tane evladı var, onların da...

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Adriana Lima metin hara

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