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Metin Hara ayrılık sorusuna ne cevap verdi?

MAGAZİN HABERLERİ | 27.12.2017 09:58 | Son Güncelleme 6 saat önce

Geçtiğimiz yaz aşk yaşamaya başlayan ve Bodrum'da çekilen sıcak kareleri günlerce manşetleri süsleyen Adriana Lima ile Metin Hara'nın aşkı bitti. Türkiye'ye dönen Hara, ayrılık sorularına cevap verdi...

Metin Hara ayrılık sorusuna ne cevap verdi?

Metin Hara ile -Adriana Lima'nın aşkı geçtiğimiz yaz başlamış, çiftin Bodrum'da yaptığı tatil magazin manşetlerinden düşmemişti.

Attıkları adım olay olan çiftten Adriana Lima reklam olduğu iddia edilen ilişkisiyle ilgili 'Sizden ricam mutlu olduğumuzu ve aşk yaşadığımızı kabul etmeniz' demişti.

TAKİBİ BIRAKTI

Ancak ilişkide sürpriz bir gelişme yaşandı. Adriana Lima, Metin Hara'yı Instagram'dan takip etmeyi bıraktı.

Lima'nın bu hamlesi 'Aşk bitti mi' sorusunu akıllara getirdi... Adriana Lima'nın son paylaşımında 'Seni sahiplenecek biriyle beraber ol' mesajı vermesi de iddiaları güçlendirdi.

'BEN BİLİM İNSANIYIM'

Amerika’dan dün dönen Metin Hara, “Ayrıldınız mı?” sorusuna sinirlenip “Ben bilim insanıyım, magazin figürü değilim” dedi.

Terk edildiği için sinirli olan yaşam koçu Metin Hara’nın bilimle ilişkisi ise çözülemedi. (Posta)

FOTOĞRAFLARI SİLMEDİ

Ünlü modelin, Metin Hara ile olan samimi pozlarını Instagram sayfasından silmemiş olması gözlerden kaçmadı...

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
demek ki sözleşmeleri yılsonuna kadardı. PR :)
TADIMLIK AŞK
METİN HARA NİREEE ADRİANA NİREEEE..HERKES HADDİNİ BİLECEK
Cızı bızı
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