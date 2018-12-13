MAGAZİN

Metin Hara'dan Adriana Lima açıklaması

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.12.2018 10:57 | Son Güncelleme

Geride bıraktığımız gün eski model Adriana Lima, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmuş ve kullandığı ifadelerle adeta Metin Hara'yı işaret ettiği öne sürülmüştü.

Metin Hara'dan Adriana Lima açıklaması

Yaklaşık bir buçuk yıldır süren aşkları hakkında reklam olduğuna dair haberler yapılan ancak her fırsatta bu iddiaları yalanlayan ikiliden Adriana Lima geride bıraktığımız gün sevgilisi Metin Hara’yı sosyal medyadan takibi bırakmış ve "Hanımlar siz kötü yetiştirilmiş erkekler için rehabilitasyon merkezi değilsiniz. Onu iyileştirmek, değiştirmek, ebeveynlik yapmak ya da yetiştirmek sizin göreviniz değil. Siz bir partner istiyorsunuz, proje değil" şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu.

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METİN HARA’DAN YANIT GELDİ

Yaşanan bu gelişmelerin ardından gözler Metin Hara’ya çevrildi. Hara, günün ilerleyen saatlerinde yaptığı bir açıklama ile ayrılık iddialarını yalanladı ve şu sözleri kullandı: “Haberlere konu edildiği gibi bir ayrılık yok. 18 Aralık’ta Amerika’ya gideceğim ve iki ay boyunca Miami’de birlikte olacağız”

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Anahtar Kelimeler:
metin hara Adriana Lima ayrılık

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