Metin Hara'dan Adriana Lima-Emir Uyar aşkına ilk tepki!

Metin Hara ile Adriana Lima ayrıldı. Dünyaca ünlü model, iş insan Emir Uyar ile yeni bir aşka yelken açtı.

Metin Hara kendisine eski aşkı Lima ile ilgili gelen sorulara Youtube kanalından yanıt verdi.

"Sürekli özel hayatla ilgili soru geliyor" diyen Hara açıklamasında şunları söyledi:

"Ben çok fazla özel hayatla ilgili konuşmuyorum. Konuşmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Ayrıldılar mı veya farklı haberler mi diye söylenenler var. Biz 5 ay evvel, en son gidişimde yolları ayırdık. Ben Türkiye'ye gelmeye karar vermek durumundaydım. Çünkü annemin 12 cm'lik bir tümörü vardı. Bu süreçte, onun ameliyatında yanında olabilmek, sonrasındaki süreçte ailemle zaman geçirebilmek benim için çok önemliydi.

O yüzden ne olursa olsun hayatımızdaki her kişi, birlikte olduğum, dostluk kurduğumuz veya ailesi olduğumuz her kişiye ben adil, hoşgörülü ve saygılı davranma taraftarıyım. Kişiler artık birbirlerinden ayrıldıklarında birbirlerine karşı bir sorumluluk yada yükümlülük sahibi de değiller.

Birinin birine hesap sorması da doğru değil. Burada 'biri kazandı, biri kaybetti' gibi bir durumda olmuyor. Kişilerin yolları ayrılıyor, farklı noktalara gidiliyor. O yüzden ben şu anda Türkiye'deyim. Annemle hastanedeydim. Şu anki odağım kahraman annemde. Canım annemde... Onunla bir süreç içerisindeyim. Onun kanseriyle ilgili. Amacım olabildiğinde sevdiklerimin yanında olabilmek.