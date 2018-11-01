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Metin Hara ve Adriana Lima'dan cadılar bayramı pozu

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.11.2018 10:21 | Son Güncelleme

Adriana Lima ile Metin Hara, Cadılar Bayramı'nı birlikte kutladı. Metin Hara sevgilisinin kostümlü pozunu Instagram sayfasından paylaştı

Metin Hara ve Adriana Lima'dan cadılar bayramı pozu

Bir süre önce sevgilisi Adriana Lima'yı ziyaret etmek için ABD'ye giden Metin Hara, Cadılar Bayramı'nı da Lima ve onun kızları Valentina ve Sienna ile birlikte kutladı.

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Lima, bu pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

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Top modelin pozu hayranları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

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Metin Hara ve Adriana Lima aşkı başladığı zamanlarda reklam aşkı olarak değerlendirilmişti! İki ünül çift ise bu iddialara hiçbir zaman kulak asmayarak aşklarına dolu dizgin devam etti. Hatta iki isim de ailelerde tanıştı, birlikte daha çok vakit geçirmeye başladı. Metin Hara her fırsatta Adriana Lima için 'aşk olduğum kadın' vurgusunu yapmayı da ihmal etmiyor!


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Metin Hara ve Adriana Lima metin hara Adriana Lima

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Metin Hara bildiğin Adriana Lima'nın oğlu gibi duruyor yaa :D
lima da kurban kessin
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