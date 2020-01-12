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  4. Metin Şentürk babasını kaybetti!

Metin Şentürk babasını kaybetti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 15:58 | Son Güncelleme

Şarkıcı Metin Şentürk, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla babasının vefat haberini duyurdu.

Metin Şentürk babasını kaybetti!

Renkli kişiliği ve yaptığı esprilerle dikkat çeken Metin Şentürk bu defa sosyal medya hesabını acı bir haber vermek için kullandı.

Şentürk, babasıyla birlikte görüldüğü bir fotoğraf üzerinden vefat haberini duyurdu. Yaşadığı acı kaybı sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerine ulaştırdan Metin Şentür, babasıyla birlikte görüldüğü fotoğrafın üzerine "Allah'tan sonra hayata gelme vesilem olan biricik babamı kaybetmiş bulunuyorum… Cenazesi yarın öğle namazını takiben Fatih Camii'den kaldırılacaktır” notunu düştü.

metin-senturk-twitter

Şentürk’ün bu paylaşımının altına çok sayıda takipçisi taziye mesajı yazdı.

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metin şentürk, Metin Şentürk babası,

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