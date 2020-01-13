Metin Şentürk babasını toprağa verdi! Dostları yalnız bırakmadı

Uzun süredir yoğun bakımda olan şarkıcı Metin Şentürk'ün babası Şükrü Şentürk, 90 yaşında hayatını kaybetti. Şükrü Şentürk için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle vakti kılınan cenaze namazı öncesi taziyeleri Metin Şentürk kabul etti.

Metin Şentürk'ü acı gününde İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile sanatçı arkadaşları yalnız bırakmadı.

Şükrü Şentürk, kılınan cenaze namazının ardından Eski Kozlu Mezarlığı'na defnedildi.

Şükrü Şentürk geçen Ağustos ayında rahatsızlanarak Gaziosmanpaşa'daki özel bir hastaneye kaldırılmıştı. (DHA)

