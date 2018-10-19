Metin Şentürk gözleri dolu dolu anlattı! 'Bodrum katında doğdum...'

Usta sanatçı Metin Şentürk, bugün Teve'2 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Hayatı hakkında samimi açıklamalarda bulunan Şentürk, yatılı okulda okurken Allah'a beni kimseye muhtaç etme diye dua ettiğini anlattı.

"BODRUM KATTAKİ EVDE DOĞDUM"

Metin Şentürk, sunucuların 'Sanat yolculuğunuz nasıl başladı?' sorusuna şöyle cevap verdi: Hayatımın mimarı okuma yazma bilmeyen annem. Bende Fatih'te bodrum katında doğdum. 8 sene yatılı okulda okudum. Ranzada yatarken 'Allah'ım beni kimseye muhtaç etme' diye dua ederdim. Sonra konservatuar aşkı doğdu gittim onu okudum.Şimdi de onlarca aileye dokunan güzel şarkılar yapan biri oldum. Şu çizgiyi koruyarak arkasından anılar anlatılacak bir ömür tamamlamak istiyorum."

"GÖRÜYOR' DEMELERİ BANA GURUR VERİYOR"

Görür germediği her daim merak edilen Şentürk, "Gizem iyidir öyle kalsın. 'Görüyor' demeleri bana gurur veriyor. Benim yaptığım işin görmeyle alakası yok. Birçok insan şarkı söylerken gözlerini kapatır. Ben bu durumumdan rahatsız olmuyorum." dedi.

