TREND

Metrobüs kullananlar dikkat! Uzman isimden korkutan uyarı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
SAĞLIK  | 18.12.2018 12:21 | Son Güncelleme

Grip hastalığının yaygınlığı nedeniyle uzmanlar özellikle kalabalık ortamlara ve toplu taşıma araçlarına dikkat çekiyor. Ancak metrobüs, otobüs, uçak gibi kalabalık toplu taşıma araçlarında gripten başka tehlikelerin de söz konusu olabileceğini belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Serdar Kalemci, tüberküloz mikrobuna vurgu yapıyor.

Metrobüs kullananlar dikkat! Uzman isimden korkutan uyarı

Tüberküloz yani halk arasında bilinen adıyla verem mikrobu sinsice ilerliyor ve kişinin en zayıf anını kolluyor. Hastalık 1 ay sonra da ortaya çıkabiliyor, 10 yıl sonra da. Verem mikrobunun, vücut direncinin düşmesini uzun süre bile bekleyebildiğini söyleyen Medical Park Gebze Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Serdar Kalemci, tüberküloz mikrobunun güneş görmeyen ortamlarda ve havada uzun süre canlı kalabildiğini söylüyor:

“Güneşten gelen ultraviyole ışınları verem mikrobunu kısa sürede öldürür. Bu nedenle insanların kalabalık olarak yaşadığı, havalanması yetersiz, güneş girmeyen ortamlar bulaşma için en riskli ortamlardır. Metrobüs, otobüs, uçak gibi kalabalık taşıma araçları riskli yerlerdir. Ülkemizde ‘ince hastalık’ adıyla da bilinen verem, grip gibi solunum yoluyla kolayca bulaşabilir. Mikrop sadece damlacık enfeksiyonuyla geçer, bunun dışında kişinin kullandığı havlu, çatal, bıçak ya da yiyeceklerle geçmez. Hasta olan kişi normal konuşurken, öksürürken ve ya hapşırdığında ortama yayılan damlacıklar, solunum yoluyla karşı taraftaki kişinin vücuduna bulaşır.”

KİMLER RİSK ALTINDA?

Mikrop, kişinin vücut direnci düşükse organlara zarar vermeye başlıyor. Organ nakli olanlar, kanser, böbrek, karaciğer, kalp, diyabet, KOAH ve astım hastaları risk grubunu oluşturuyor. Kötü beslenme, obezite, sigara ve uyku bozuklukları da bağışıklığı zayıflatıyor. Verem mikrobu bu anları kollayarak kısa sürede vücuda bulaşıyor.

Ancak verem basiliyle karşılaşanların yüzde 30'unda mikrobun akciğerlere kadar ulaşmayı başardığını, bu hastaların da yalnızca yüzde 10'unun yaşamlarının bir döneminde verem hastası olabileceğini dile getiren Doç. Kalemli, “Buna göre bir verem hastası ile temas edenlerin verem hastalığına yakalanma riski, grip gibi hastalıklarla karşılaştırıldığında çok düşüktür. Buna karşılık özellikle çocukların, yaşlıların, vücut direncini düşüren başka hastalığı olanların veya vücut direncini düşüren ilaçlar kullanan kişilerin özellikle dikkatli olması gereklidir” dedi ve hastalığın belirtileri hakkında şunları söyledi:

BOYUNDA ELE GELEN KİTLE BELİRTİ OLABİLİR!

“Verem en sık akciğerde tutulum yapar ve o organa ait bulgularla karşımıza çıkar. Veremin en sık görülen belirtileri 3 haftadan uzun süren öksürük, balgamda kan görülmesi, ateş, gece terlemesi, yorgunluk, halsizlik, kilo kaybı, iştahsızlıktır. Hastaların hiç bir şikâyeti de olmayabilir. Verem sadece akciğerlerde değil tüm organlarda hastalık yapabileceği için o organa ait bulgu verebilir. Örneğin boyunda ele gelen tek, büyük, sert bir nodül tüberkülozu düşündürebilir. İştahsızlık yakınması da gastrointestinal sistem tüberkülozu ile ilişkili olabilir.

İŞ ARKADAŞINIZDA VARSA TEHLİKE VAR!

Hastalık gelişme riskinin en yüksek olduğu dönem ilk iki yıldır. Bulaş açısından en riskli kişiler hastayla uzun süre aynı ortamda bulunan, aynı evde yaşayan aile bireyleri ve yakın çalışma arkadaşlarıdır. Hasta kişi tedavisinin başladığı ilk 2 hafta evde maske ile dolaşmalıdır. Sonrasında maske çıkarılabilir. Evde beraber yaşadığı kişilerin mutlaka hastalık açısından kontrolleri yapılmalıdır. Tüberküloz mikrobunu kesin olarak öldürmek ve bir daha çoğalarak hastalık yapmasını engellemek için başlangıçta en az 4 ilacın kullanılması gerekir. Yapılan balgam kontrollerinin sonuçlarına göre 2 veya 3 ay sonra ilaç sayısı azaltılacaktır.”

TEDAVİ EN AZ 6 AY SÜRÜYOR

Tüberküloz mikrobunun diğer mikroplara kıyasla çok daha yavaş çoğaldığı için ilaçların uzun süre ve düzenli kullanılmasının önemli olduğunu aktaran Kalemli, “Toplam tedavi süresi en az 6 aydır. Bu süre içinde, Verem Savaşı Dispanserlerinde balgam ve akciğer filmi kontrolleri yapılır. Hasta ilaçlarını düzenli kullanmazsa, mikroplar ilaçlara karşı direnç geliştirir. ‘Dirençli tüberküloz’ dediğimiz bu hastalık tipinde ise tedavi çok daha zordur; çok sayıda ilacın 18-24 ay kullanılması gerekir. Bu nedenle ilaçların sağlık personeli veya sorumlu bir kişi tarafından hastaya içirilmesi en etkili tedavi yöntemidir. Böylece hastaların ilaçların aksatmadan düzenli alması sağlanmış olur. Ülkemizde tüberküloz tedavisinde kullanılan tüm ilaçlar yıllardan beri Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanmakta ve hastalara Verem Savaşı Dispanserleri aracılığıyla ücretsiz verilmektedir” dedi.

Kaynak: NTV

Gerçek hali ortaya çıktı! Aldığı tehditlerin ardı arkası kesilmiyorGerçek hali ortaya çıktı! Aldığı tehditlerin ardı arkası kesilmiyor
Karatay, 'en tehlikelisi' dedi ve uyardı! Karatay, 'en tehlikelisi' dedi ve uyardı!
Hayati uyarı: Tüketmeyin!Hayati uyarı: Tüketmeyin!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Metrobüs verem tüberküloz

En Çok Okunan Trend Haberler

Murat Özdemir papağana işkence videosu sonrası böyle gözaltına alındı! Bakanlık açıklama yaptı

Murat Özdemir papağana işkence videosu sonrası böyle gözaltına alındı! Bakanlık açıklama yaptı

Çağatay Ulusoy'dan Hakan Muhafız'daki sevişme sahnesine açıklama

Çağatay Ulusoy'dan Hakan Muhafız'daki sevişme sahnesine açıklama

MasterChef'ten kovulan Murat Özdemir'in papağana işkence ettiği videoya tepki yağdı

MasterChef'ten kovulan Murat Özdemir'in papağana işkence ettiği videoya tepki yağdı

Yok olmak üzereler! Tunceli'de görüntülendi: Dinlenmek için gitmiştim

Yok olmak üzereler! Tunceli'de görüntülendi: Dinlenmek için gitmiştim

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Canan Karatay'dan 'Veganlar tahıl beyinlidir' açıklaması! Suç duyurusunda bulunmuşlardı

Canan Karatay'dan 'Veganlar tahıl beyinlidir' açıklaması! Suç duyurusunda bulunmuşlardı

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Milyonlarca kişi taşıdığı bu hastalığı bilmiyor! Çok tehlikeli

Milyonlarca kişi taşıdığı bu hastalığı bilmiyor! Çok tehlikeli

Cinsel İlişki 'Normalde' Ne Kadar Sürüyor?

Cinsel İlişki 'Normalde' Ne Kadar Sürüyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vegan doktor Murat Kınıklığıoğlu'ndan Canan Karatay'a itiraz

Canan Karatay'ın tavsiyesine itiraz geldi: Felç riski artar

Canan Karatay, 'en tehlikelisi' deyip uyardı! Sofralarımıza giriyor

Karatay, 'en tehlikelisi' dedi ve uyardı!

Mantar için hayati uyarı: Tüketmeyin

Hayati uyarı: Tüketmeyin!

Canan Karatay'dan 'Veganlar tahıl beyinlidir' açıklaması! Suç duyurusunda bulunmuşlardı

Canan Karatay'ın sözleri kıyamet kopartacak!

Korku bu hastalığa sebep oluyor!

Korku bu hastalığa sebep oluyor!

Uzmanlar uyardı! Bitki çayını sakın kaynatmayın

Uzmanlar uyardı! Bitki çayını sakın kaynatmayın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.