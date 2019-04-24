Metrobüste taciz skandalı! Sosyal medyadan tepki yağıyor

İstanbul'da Beylikdüzü yönüne doğru giden metrobüste yaşanan taciz iddiası sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Bir adamın, oturan bir kadını taciz ettiği ardından da üzerine mastürbasyon yaptığı öne sürüldü.

Yaşanan olay sonrası tacizci adamın görüntüleri, "Biz değil siz utanacaksınız" diyen ve tacize uğrayan kadın tarafından saniye saniye kaydedildi.. Taciz sonrası sosyal medyada #MetrobüsteTacizVar etiketi Trend Topic (TT) olurken, Ekşi Sözlük'te de "23 nisan 2019 metrobüste yaşanan taciz" konusu gündem oldu.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİLER



metrobüste yaşanan taciz olayını şimdi gördüm. çüş diyorum. Gerekli cezalar verilmediği sürece bu sapıklar toplum içinde elini kolunu sallaya sallaya gezmeye devam edecek! insanlar sokağa çıkmaya korkar hale geldi! #MetrobüsteTacizVar — Levent (@fevrisosyolog_) 23 Nisan 2019

Ne yapacağız; tacize-tecavüze de mi alışacağız? Birkaç sene önce aynı şey başıma geldi; adama vurdum, bağırdım, otobüsü birbirine kattım da 1 kişinin sesi çıkmamıştı herkes öylece izlemişti... Artık durum bu olmamalı. Sesimizi duyuracağız, susmayacağız!#MetrobüsteTacizVar — Ebru Esen (@ebru__esen) 23 Nisan 2019

Allah bildiği gibi yapsın . Erkekligimden utanıyorum #MetrobüsteTacizVar — ???? CASPER ???? (@sevimli9hayalet) 24 Nisan 2019

#MetrobüsteTacizVar Allahım ülkenin düştüğü hale bak yazıklar olsun. Dün 5 yaşındaki çoçuğa iki kişi tecavüz et bugün kadına metrobüste taciz et. Allah sizi kahru perişan etsin sabah sabah #çarşamba — Melek ???????? Bekir ????❤️ (@melekmelek89) 24 Nisan 2019

Kanım dondu, gökten lanet yağıyor sanki... #metrobüstetacizvar — Hilal (@havacihanim) 23 Nisan 2019



