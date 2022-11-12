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Metrobüsteki iğrenç hareket cezası kalmadı! Tacizci sapığa linç girişimi kamerada

12.11.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bir metrobüs seferi sırasında A. S.'nin (52) iğrenç bir harekete imza atarak biri yabancı uyruklu olmak üzere iki kadına cinsel tacizde bulunduğu ileri sürüldü. A. S.'nin bu hareketi ise cezasız kalmadı. Yolcular A. S.'yi araçta dövdü. A. S. durakta kapı açılırken kaçmaya çalışsa da başaramayıp tekrar yakalandı. Metrobüs durağına sevk edilen emniyet ekipleri A. S.'yi gözaltına aldı.

Metrobüsteki iğrenç hareket cezası kalmadı! Tacizci sapığa linç girişimi kamerada

Metrobüsteki tacizciye linç girişimi kameralara anbean yansıdı. Araç durağa yanaşınca kapıların açılmasını fırsat bilen tacizci kaçmaya çalıştı ancak yolcular A. Ş.'yi tekrar yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne teslim edildi.

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ARAÇTA TUTUP DÖVDÜLER, KAÇMASINA İZİN VERMEDİLER

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Merkez Mahallesi Üniversite Metrobüs Durağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Beylikdüzü yönüne giden metrobüste bulunan A. Ş., H.K. ve P.U.O. adlı kadınlara tacizde bulundu. Yolcuların tepki gösterdiği Arif Ş. araçta tutularak dövüldü. Sürücü metrobüs durağına yanaşırken Arif Ş. kapının açılması ile kaçmak isterken tekrar yakalandı. 

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GÖRGÜ TANIĞI İFADE VERDİ

Avcılar Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri kısa sürede metrobüs durağına sevk edilirken linç edilmek istenen Arif Ş. gözaltına alındı. Biri yabancı uyruklu olmak üzere iki kadın, şüpheliden şikayetçi olurken Hakan Mücahit D. adlı yolcu da görgü tanığı olarak ifade verdi.

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Şüpheli, Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne götürüldükten sonra Avcılar Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne teslim edildi.

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Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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(DHA)

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