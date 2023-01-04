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  4. Metroda akılalmaz olay! Pantolonunun fermuarını açtı... Bir anda hiç tanımadığı bir kadının üzerine idrarını yaptı

Metroda akılalmaz olay! Pantolonunun fermuarını açtı... Bir anda hiç tanımadığı bir kadının üzerine idrarını yaptı

04.01.2023 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin New York eyaletindeki bir metro vagonunda yaşanan olaya herkesi şaşkına çevirdi. New York’un Queens bölgesine giden metroda ismi açıklanmayan bir adam hiç tanımadığı bir kadın yolcunun üzerine idrarını yaptı. Kadın yaşadığı olayın şokunu üzerinden atamazken üzerine tuvaletini yapan adamı cep telefonu kamerasıyla görüntülemeyi başardı.

Metroda akılalmaz olay! Pantolonunun fermuarını açtı... Bir anda hiç tanımadığı bir kadının üzerine idrarını yaptı

Amerika Birleşik Devletleri’nin New York eyaletindeki bir metroda ismi açıklanmayan bir adam vagonda hiç tanımadığı ve yanındaki yolcu koltuklarında oturan bir kadının üzerine idrarını yaptı. Bir anda fermuarını açarak herkesin içinde cinsel organını çıkartan ve tuvaletini yapmaya başlayan adam şaşkınlık yarattı. Yaşadığı olayın şokuyla ilk durakta inen kadın durumu polislerle bildirdi.

“ÇANTAM VE CEKETİMDE İDRAR VARDI”

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AsianFeed’e konuşan kadın büyük bir şaşkınlık yaşadığını dile getirerek, “Bana gerçekten çok yakın bir şekilde yanımdaki koltuğa oturdu. Kendimi rahatsız hissetmeye başladım. Bu yüzden yanımdaki boşluğa doğru kaydım. Penisinin bana dönük olduğunu ve çantam ile ceketimde idrar olduğunu fark ettim. Onunla göz teması kurduğumda çok sessizdi. ‘Sen ciddi misin?’ diye bağırdım. Metroda bulunan kimse bir şey söylemedi ya da yapmadı” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Amerika New York metro

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