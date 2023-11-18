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    4. Aşk Adası yıldızı Paula Wilk dekolteli kot ceketiyle bir görene bir daha baktırdı! Dekoltesine kimse anlam veremedi

    Aşk Adası yıldızı Paula Wilk dekolteli kot ceketiyle bir görene bir daha baktırdı! Dekoltesine kimse anlam veremedi

    18.11.2023 13:11 | Son Güncelleme:
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    Aşk Adası yıldızı Paula Wilk sosyal medyadan yaptığı paylaşımla hayranlarını şaşkına çevirmeyi başardı. Katıldığı program sayesinde kısa sürede fenomene dönüşen isim göğüslerinin alt kısmı açıkta bırakan kot ceketiyle sosyal medyanın gündemine yerleşti. Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede beğeni topladı.

    Love Island (Aşk Adası) formatının Polonya'da yayınlanan bölümlerine katılarak kısa sürede sosyal medyanın ilgisini çekmeyi başaran Paula Wilk, yaptığı paylaşımla yine adından söz ettirdi. Fenomen isim göğüslerini ön plana çıkartan bolero tarzı bir kot ceket ve diz üstü çizme kombiniyle sevenlerinin karşısına çıkarken Wilk'in paylaşımı kısa sürede hayranlarının ilgisini çekti.

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    SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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    23 yaşındaki realite TV yıldızı kot etek ve kot ceket kombinini aynı tonlardaki bir çizmeyle tamamlarken görünüşüne renkli gözlüklerle modern bir dokunuş yapmayı ihmal etmedi. Fenomen ismin pozu kısa sürede hayranlarının beğenisini topladı.

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