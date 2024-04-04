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    4. İş görüşmesinde yaşadığı ilginç deneyimi paylaştı! Sosyal medyada gündem oldu... "Kimseyi işe almıyoruz"

    İş görüşmesinde yaşadığı ilginç deneyimi paylaştı! Sosyal medyada gündem oldu... "Kimseyi işe almıyoruz"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    04.04.2024 15:22
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    Bir TikTok kullanıcısı iş görüşmesi için gittiği bir şirket yetkilisinin kendisini 30 dakika boyunca beklettiğini ve sonunda ise 'Yeni bir personel almak istemiyorum' diye açıklamada bulunduğunu söyledi. Yaşadığı hayal kırıklığı ve kızgınlığı TikTok'tan paylaşan genç kadının paylaşımı kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı.

    TikTok'ta 'skunkprincess23' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kişi, gittiği bir iş görüşmesinde yaşadığı hayal kırıklığını paylaştı.

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    'Bugün iş görüşmem vardı' notunu ekleyerek yaptığı paylaşımında kullanıcı, erkenden iş görüşmesinin yapılacağı restoran gittiğini ve 30 dakika boyunca bir yetkilinin kendisiyle görüşmesi için beklediğini söyledi.

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    Kimsenin gelmemesi üzerine iş görüşmesi yapmayı planladığı şirketin yetkisine telefon eden genç kadın, "Bana 'Hala bekliyor musun?' dedi. Bende beklediğimi söyledim. Sonra yanıma bir kişi geldi ve 'Gerçekten yeni bir personel almak istemiyorum. Kimseyi işe almıyoruz' dedi. Şoke oldum" ifadelerini kullandı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya tiktok
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