İş görüşmesinde yaşadığı ilginç deneyimi paylaştı! Sosyal medyada gündem oldu... "Kimseyi işe almıyoruz"

TikTok'ta 'skunkprincess23' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kişi, gittiği bir iş görüşmesinde yaşadığı hayal kırıklığını paylaştı.

'Bugün iş görüşmem vardı' notunu ekleyerek yaptığı paylaşımında kullanıcı, erkenden iş görüşmesinin yapılacağı restoran gittiğini ve 30 dakika boyunca bir yetkilinin kendisiyle görüşmesi için beklediğini söyledi.

Kimsenin gelmemesi üzerine iş görüşmesi yapmayı planladığı şirketin yetkisine telefon eden genç kadın, "Bana 'Hala bekliyor musun?' dedi. Bende beklediğimi söyledim. Sonra yanıma bir kişi geldi ve 'Gerçekten yeni bir personel almak istemiyorum. Kimseyi işe almıyoruz' dedi. Şoke oldum" ifadelerini kullandı.