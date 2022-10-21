EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Mevsim eş anlamlısı nedir? Mevsim kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Mevsim eş anlamlısı nedir? Mevsim kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

21.10.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okunuşu ve yazılışı birbirinden ayrı olan fakat anlam açısından aynılık ya da benzerlik gösteren sözcüklere denir. Bu kelimeler, anlamdaş sözcükler olarak da isimlendirilebilir. Türkçemiz bu anlamdaş kelimeler bakımından çoğu dile göre oldukça zengindir. Eş anlamlı kelimelerimizden bir tanesi de mevsimdir. Peki, mevsim kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Mevsim eş anlamlısı nedir? Mevsim kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçenin uzun tarihi boyunca pek çok farklı dilden kelime girmiştir. Bu kelime alıntılarının temel sebebi başka kültürlerle sürekli olarak farklı alanlar dâhilinde etkileşimler yaşamasıdır. Arapça da en sık kelime alışverişi yaşadığımız dillerden birisidir. Mevsim de bu şekilde dilimize Arapçadan girmiştir. Mevsim kelimesi Arapçada "yılın bir dönemine denk gelen belirli zaman" anlamına gelen "mevsim" kelimesinden alıntıdır.

Mevsim sıklıkla kullanmakta olduğumuz kelimelerden bir tanesidir. Pek çok farklı anlamda kullanılmaktadır. Mevsim kelimesinin anlamı için Türk Dil Kurumunda şu ifadeler verilmiştir:

  • Yılın, güneşten ısı, ışık alma süresi ve dolayısıyla iklim şartları bakımından farklılık gösteren dört bölümünden her biri, sezon.
  • Bazı atmosfer olaylarının en çok belirdikleri zaman.
  • Herhangi bir ekimin yapıldığı veya bir ürünün yetiştiği dönem.
  • Herhangi bir şeyin etkinlik dönemi, sezon.
  • Zaman, dönem, çağ.
  • (Mecaz) Yaşamın bir bölümü
Sadece eş anlamlısı nedir? Sadecenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımSadece eş anlamlısı nedir? Sadecenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Mevsim kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Gündelik yaşantımızda sıkça kullandığımız kelimelerden mevsimin eş anlamlısı da cümle içerisinde mevsim yerine kullanılabilir. Bu şekilde cümlenin anlamı bozmadan anlatmak istediğimizi farklı bir yolla anlatmış oluruz. Kendimizi daha iyi ifade edebilmek ve kelime dağarcığımızı geliştirmek için eş anlamlı kelimeleri bilmek bizim için önemlidir. Mevsim kelimesinin eş anlamı olarak kullanılan kelimeler şu şekilde sıralanabilir:

  • Zaman
  • Sezon

Bu kelimeler yazılış ve okunuş bakımından her ne kadar farklı olsalar da, cümlede mevsim yerine kullanıldığında herhangi bir anlam bozulması yaşanmaz.

Laf eş anlamlısı nedir? Laf kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerLaf eş anlamlısı nedir? Laf kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Mevsimin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Mevsim eş anlamlısı olan "zaman" ve "sezon" kelimeleriyle örnek cümleler kurmak gerekirse:

  • Hasat zamanı yaklaştıkça köy hareketlenirdi.
  • Kış zamanında incecik kıyafetler giymeye devam edersen elbette hasta olursun.
  • Karpuzun sezonu geçti artık, sonraki seneyi beklemelisin.
  • Yağmurların arttığı zamanlarda dışarıya çıkmak eziyet gibi geliyordu.
  • Narenciye sezonu başlayınca pazar baştan aşağıya turuncuya bürünmüştü.
Karakter eş anlamlısı nedir? Karakter kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerKarakter eş anlamlısı nedir? Karakter kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alelade eş anlamlısı nedir?Alelade eş anlamlısı nedir?
Sömestr tatili ne zaman? İşte sömestr tatili tarihi!Sömestr tatili ne zaman? İşte sömestr tatili tarihi!
Kaymakamlık Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Kaymakamlık Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler eş anlamlısı eş anlamlısı nedir mevsimler

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Merakla bekleniyordu! Sınav sonuçları açıklandı

Merakla bekleniyordu! Sınav sonuçları açıklandı

KPSS 2022 branş bazında sıralama nasıl öğrenilir?

KPSS 2022 branş bazında sıralama nasıl öğrenilir?

ÖSYM KPSS sonuç sorgulama ekranı

ÖSYM KPSS sonuç sorgulama ekranı

KPSS taban puanları 2022!

KPSS taban puanları 2022!

İlginizi Çekebilir

Muazzam faydası ortaya yeni çıktı

Muazzam faydası ortaya yeni çıktı

Canlı yayında doğurdu: Milyonlarca izlendi! Çaya teşekkür etti

Canlı yayında doğurdu: Milyonlarca izlendi! Çaya teşekkür etti

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Kocasının zorladığını gözyaşlarıyla anlatmıştı! Yeni hamle geldi

Kocasının zorladığını gözyaşlarıyla anlatmıştı! Yeni hamle geldi

Bir ölüme çaresi yok! Karaciğeri güçlendirir...

Bir ölüme çaresi yok! Karaciğeri güçlendirir...

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.