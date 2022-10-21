Mevsim eş anlamlısı nedir? Mevsim kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçenin uzun tarihi boyunca pek çok farklı dilden kelime girmiştir. Bu kelime alıntılarının temel sebebi başka kültürlerle sürekli olarak farklı alanlar dâhilinde etkileşimler yaşamasıdır. Arapça da en sık kelime alışverişi yaşadığımız dillerden birisidir. Mevsim de bu şekilde dilimize Arapçadan girmiştir. Mevsim kelimesi Arapçada "yılın bir dönemine denk gelen belirli zaman" anlamına gelen "mevsim" kelimesinden alıntıdır.

Mevsim sıklıkla kullanmakta olduğumuz kelimelerden bir tanesidir. Pek çok farklı anlamda kullanılmaktadır. Mevsim kelimesinin anlamı için Türk Dil Kurumunda şu ifadeler verilmiştir:

Yılın, güneşten ısı, ışık alma süresi ve dolayısıyla iklim şartları bakımından farklılık gösteren dört bölümünden her biri, sezon.

Bazı atmosfer olaylarının en çok belirdikleri zaman.

Herhangi bir ekimin yapıldığı veya bir ürünün yetiştiği dönem.

Herhangi bir şeyin etkinlik dönemi, sezon.

Zaman, dönem, çağ.

(Mecaz) Yaşamın bir bölümü

Mevsim kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Gündelik yaşantımızda sıkça kullandığımız kelimelerden mevsimin eş anlamlısı da cümle içerisinde mevsim yerine kullanılabilir. Bu şekilde cümlenin anlamı bozmadan anlatmak istediğimizi farklı bir yolla anlatmış oluruz. Kendimizi daha iyi ifade edebilmek ve kelime dağarcığımızı geliştirmek için eş anlamlı kelimeleri bilmek bizim için önemlidir. Mevsim kelimesinin eş anlamı olarak kullanılan kelimeler şu şekilde sıralanabilir:

Zaman

Sezon

Bu kelimeler yazılış ve okunuş bakımından her ne kadar farklı olsalar da, cümlede mevsim yerine kullanıldığında herhangi bir anlam bozulması yaşanmaz.

Mevsimin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Mevsim eş anlamlısı olan "zaman" ve "sezon" kelimeleriyle örnek cümleler kurmak gerekirse:

Hasat zamanı yaklaştıkça köy hareketlenirdi.

Kış zamanında incecik kıyafetler giymeye devam edersen elbette hasta olursun.

Karpuzun sezonu geçti artık, sonraki seneyi beklemelisin.

Yağmurların arttığı zamanlarda dışarıya çıkmak eziyet gibi geliyordu.

Narenciye sezonu başlayınca pazar baştan aşağıya turuncuya bürünmüştü.



