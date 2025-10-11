YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Mevsim geçişinde havalar soğudu: Grip vakaları arttı! Aktarlarda yoğunluk başladı

Sakarya’da havaların aniden soğumasıyla birlikte soğuk algınlığı ve grip vakalarında artış yaşanırken, vatandaşlar da çareyi doğal ve bitkisel ürünlerde aramaya başladı. Mevsim geçişlerinin etkisiyle bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenler, aktarların yolunu tutarak ıhlamur, papatya çayı, kış çayı, zencefil, bal ve propolis gibi ürünlere yoğun ilgi gösteriyor.

Mevsim geçişinde havalar soğudu: Grip vakaları arttı! Aktarlarda yoğunluk başladı

Havaların soğuması ile birlikte soğuk algınlığı ve gribe karşı önlem almak isteyen vatandaşlar, aktarların yolunu tutulmaya başladı. Mevsim değişiklikleri vatandaşları bağışıklık güçlendirici bitkisel ürünlere yöneltti.

Mevsim geçişinde havalar soğudu: Grip vakaları arttı! Aktarlarda yoğunluk başladı 1

Soğuk algınlığı, öksürük ve grip gibi hastalıklara bitkisel çözüm arayan vatandaşlar, en çok ıhlamur, papatya çayı, kış çayı, zencefil, bal ve propolisi tercih ediyor. Sakarya'da aktarlık yapan Nil Ensari, en çok rağbet gören ürünler hakkında bilgi verdi.

Mevsim geçişinde havalar soğudu: Grip vakaları arttı! Aktarlarda yoğunluk başladı 2

"BAL, IHLAMUR, PAPATYA ÇAYI, ZERDEÇAL GİBİ ÜRÜNLER TERCİH EDİLİYOR"

Soğuk havaların başlamasıyla bitkisel ürün satışlarının arttığını belirten Nil Ensari, "Mevsim geçişlerinde genelde insanlar bal, ıhlamur, papatya çayı, zencefil, zerdeçal gibi ürünlere yöneliyor. Özellikle zencefil macunu en çok tercih edilenlerden. Yaş ortalaması büyük kişiler daha çok eklem ağrısına iyi gelen ürünleri tercih ediyor; örneğin bamya tohumu, iğde çekirdeği tozu, çörek otu kremi ve kuyruk yağlı krem gibi ürünler öne çıkıyor. Okullar açıldığında hastalıklar artıyor. Çocukların bağışıklığını güçlendirmek için de macunlar veya bağışıklık güçlendirici yağlar tercih ediliyor" diye konuştu.

Mevsim geçişinde havalar soğudu: Grip vakaları arttı! Aktarlarda yoğunluk başladı 3

"MİKTAR KONUSUNDA YANILGIYA DÜŞÜYORLAR"

Vatandaşların bitkisel ürünleri kullanırken doz konusunda sıkça hata yaptığını vurgulayan Ensari, "Vatandaşlar genel olarak miktar konusunda yanılgıya düşüyorlar. Fazla kullanması gereken ürünleri az kullanıp, az kullanılması gereken ürünleri çok kullanıyorlar. Çok kullanıldığı zaman da yan etkileri oluyor. Biz alışveriş yapan müşterilerimizi bu konuda uyarıyoruz" şeklinde konuştu.

Mevsim geçişinde havalar soğudu: Grip vakaları arttı! Aktarlarda yoğunluk başladı 4

"DOĞAL ÜRÜNLERLE ÖNLEM ALMAK İSTİYORUZ"

Vatandaşlar ise havaların soğumasıyla bitkisel çözümlere yöneldiklerini belirterek, "Boğaz ağrım için kış çayı almaya geldim. Havalar soğudu, ilaç kullanmak yerine doğal ürünlerle önlem almak istiyoruz" dediler.

Mevsim geçişinde havalar soğudu: Grip vakaları arttı! Aktarlarda yoğunluk başladı 5

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kabuğun içindeki sağlık: Yumurta Kabuğun içindeki sağlık: Yumurta
Binlerce yıllık sır zeytin ağacında gizli!Binlerce yıllık sır zeytin ağacında gizli!

Anahtar Kelimeler:
ıhlamur Bağışıklık Sistemi grip Aktar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

İstanbul'da dahil! Çok sert: Gelişini hissettirecek...

İstanbul'da dahil! Çok sert: Gelişini hissettirecek...

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.