Mevsim geçişinde havalar soğudu: Grip vakaları arttı! Aktarlarda yoğunluk başladı

Havaların soğuması ile birlikte soğuk algınlığı ve gribe karşı önlem almak isteyen vatandaşlar, aktarların yolunu tutulmaya başladı. Mevsim değişiklikleri vatandaşları bağışıklık güçlendirici bitkisel ürünlere yöneltti.

Soğuk algınlığı, öksürük ve grip gibi hastalıklara bitkisel çözüm arayan vatandaşlar, en çok ıhlamur, papatya çayı, kış çayı, zencefil, bal ve propolisi tercih ediyor. Sakarya'da aktarlık yapan Nil Ensari, en çok rağbet gören ürünler hakkında bilgi verdi.

"BAL, IHLAMUR, PAPATYA ÇAYI, ZERDEÇAL GİBİ ÜRÜNLER TERCİH EDİLİYOR"

Soğuk havaların başlamasıyla bitkisel ürün satışlarının arttığını belirten Nil Ensari, "Mevsim geçişlerinde genelde insanlar bal, ıhlamur, papatya çayı, zencefil, zerdeçal gibi ürünlere yöneliyor. Özellikle zencefil macunu en çok tercih edilenlerden. Yaş ortalaması büyük kişiler daha çok eklem ağrısına iyi gelen ürünleri tercih ediyor; örneğin bamya tohumu, iğde çekirdeği tozu, çörek otu kremi ve kuyruk yağlı krem gibi ürünler öne çıkıyor. Okullar açıldığında hastalıklar artıyor. Çocukların bağışıklığını güçlendirmek için de macunlar veya bağışıklık güçlendirici yağlar tercih ediliyor" diye konuştu.

"MİKTAR KONUSUNDA YANILGIYA DÜŞÜYORLAR"

Vatandaşların bitkisel ürünleri kullanırken doz konusunda sıkça hata yaptığını vurgulayan Ensari, "Vatandaşlar genel olarak miktar konusunda yanılgıya düşüyorlar. Fazla kullanması gereken ürünleri az kullanıp, az kullanılması gereken ürünleri çok kullanıyorlar. Çok kullanıldığı zaman da yan etkileri oluyor. Biz alışveriş yapan müşterilerimizi bu konuda uyarıyoruz" şeklinde konuştu.

"DOĞAL ÜRÜNLERLE ÖNLEM ALMAK İSTİYORUZ"

Vatandaşlar ise havaların soğumasıyla bitkisel çözümlere yöneldiklerini belirterek, "Boğaz ağrım için kış çayı almaya geldim. Havalar soğudu, ilaç kullanmak yerine doğal ürünlerle önlem almak istiyoruz" dediler.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır