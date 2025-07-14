Mevsimsel malzemelerle hazırlanan şipşak pratik tarifler: Yaz mevsimine lezzet katın!

Mevsimsel malzemelerle pratik tarifler menüsü: Kirazlı roka salatası, fırında kabak mücver, ve domates soslu makarna. Her biri 30 dakikadan kısa sürede hazır!
KİRAZLI ROKA SALATASI
Malzemeler (4 kişilik):
- 1 demet roka (yıkanmış, kurulanmış)
- 1 su bardağı taze kiraz (çekirdekleri çıkarılmış, ikiye bölünmüş)
- 50 gr keçi peyniri (küp doğranmış)
- 30 gr ceviz (kırılmış)
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı balzamik sirke
- 1 çay kaşığı bal
- Tuz, karabiber
Yapılışı:
- Rokaları geniş bir salata kasesine yerleştirin.
- Üzerine kirazları, keçi peynirini ve cevizleri serpin.
- Bir kasede zeytinyağı, balzamik sirke, bal, tuz ve karabiberi karıştırarak sosu hazırlayın.
- Sosu salatanın üzerine gezdirin ve hafifçe karıştırarak hemen servis edin.
Hazırlık süresi: 10 dakika
FIRINDA KABAK MÜCVER
Malzemeler (4 kişilik):
- 2 orta boy kabak (rendelenmiş, suyu sıkılmış)
- 1 yumurta
- 1/2 su bardağı un (veya tam buğday unu)
- 1/4 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
- 2 yemek kaşığı doğranmış dereotu
- 1 çay kaşığı kabartma tozu
- Tuz, karabiber, pul biber
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
Yapılışı:
- Fırını 200°C’ye ısıtın ve bir fırın tepsisine yağlı kâğıt serin.
- Rendelenmiş kabağı bir kaba alın. Yumurta, un, kaşar peyniri, dereotu, kabartma tozu, tuz ve baharatları ekleyip karıştırın.
- Karışımdan kaşıkla parçalar alarak tepsiye yerleştirin ve hafifçe bastırarak yassılaştırın.
- Üzerine fırça ile zeytinyağı sürün ve 15-20 dakika, üstü altın rengi olana kadar pişirin.
- Yoğurt sosuyla sıcak servis edin.
Hazırlık süresi: 25 dakika
DOMATES SOSLU MAKARNA
Malzemeler (4 kişilik):
- 400 gr makarna (spagetti veya penne)
- 4 olgun domates (rendelenmiş)
- 2 diş sarımsak (ezilmiş)
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 çay kaşığı şeker
- Taze fesleğen yaprakları
- Tuz, karabiber, pul biber
- Rendelenmiş parmesan peyniri (servis için)
Yapılışı:
- Makarnayı tuzlu kaynar suda paket talimatına göre haşlayın, süzün ve kenara alın.
- Bir tavada zeytinyağını ısıtın, sarımsağı ekleyip 1 dakika soteleyin.
- Rendelenmiş domatesleri ve domates salçasını tavaya ekleyin, şeker, tuz, karabiber ve pul biberle tatlandırın.
- Kısık ateşte 10 dakika, sos koyulaşana kadar pişirin.
- Haşlanmış makarnayı sosla karıştırın ve 1-2 dakika ısıtın.
- Servis tabaklarına alın, üzerine taze fesleğen yaprakları ve rendelenmiş parmesan serpin.
Hazırlık süresi: 20 dakika
MEVSİMSEL MALZEMELERİN ÖNEMİ
Hızlı: Her biri 30 dakikadan kısa sürede hazır.
Sağlıklı: Taze malzemeler vitamin ve mineral açısından zengin.
Sosyal medyada paylaşılmaya uygun renkli sunumlar.
SUNUM ÖNERİLERİ:
- Kirazlı roka salatasını renkli tabaklarda sunarak masanıza yaz enerjisi katın.
- Fırında kabak mücveri yoğurtlu bir dip sosla servis ederek ferahlığı artırın.
- Domates soslu makarnayı fesleğen dallarıyla süsleyin ve açık havada keyfini çıkarın.
AFİYET OLSUN!
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