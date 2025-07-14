Mevsimsel malzemelerle hazırlanan şipşak pratik tarifler: Yaz mevsimine lezzet katın!

Mevsimsel malzemelerle pratik tarifler menüsü: Kirazlı roka salatası, fırında kabak mücver, ve domates soslu makarna. Her biri 30 dakikadan kısa sürede hazır!

KİRAZLI ROKA SALATASI

Malzemeler (4 kişilik):

1 demet roka (yıkanmış, kurulanmış)

1 su bardağı taze kiraz (çekirdekleri çıkarılmış, ikiye bölünmüş)

50 gr keçi peyniri (küp doğranmış)

30 gr ceviz (kırılmış)

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı balzamik sirke

1 çay kaşığı bal

Tuz, karabiber

Yapılışı:

Rokaları geniş bir salata kasesine yerleştirin.

Üzerine kirazları, keçi peynirini ve cevizleri serpin.

Bir kasede zeytinyağı, balzamik sirke, bal, tuz ve karabiberi karıştırarak sosu hazırlayın.

Sosu salatanın üzerine gezdirin ve hafifçe karıştırarak hemen servis edin.

Hazırlık süresi: 10 dakika

FIRINDA KABAK MÜCVER

Malzemeler (4 kişilik):

2 orta boy kabak (rendelenmiş, suyu sıkılmış)

1 yumurta

1/2 su bardağı un (veya tam buğday unu)

1/4 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

2 yemek kaşığı doğranmış dereotu

1 çay kaşığı kabartma tozu

Tuz, karabiber, pul biber

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

Fırını 200°C’ye ısıtın ve bir fırın tepsisine yağlı kâğıt serin.

Rendelenmiş kabağı bir kaba alın. Yumurta, un, kaşar peyniri, dereotu, kabartma tozu, tuz ve baharatları ekleyip karıştırın.

Karışımdan kaşıkla parçalar alarak tepsiye yerleştirin ve hafifçe bastırarak yassılaştırın.

Üzerine fırça ile zeytinyağı sürün ve 15-20 dakika, üstü altın rengi olana kadar pişirin.

Yoğurt sosuyla sıcak servis edin.

Hazırlık süresi: 25 dakika

DOMATES SOSLU MAKARNA

Malzemeler (4 kişilik):

400 gr makarna (spagetti veya penne)

4 olgun domates (rendelenmiş)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı şeker

Taze fesleğen yaprakları

Tuz, karabiber, pul biber

Rendelenmiş parmesan peyniri (servis için)

Yapılışı:

Makarnayı tuzlu kaynar suda paket talimatına göre haşlayın, süzün ve kenara alın.

Bir tavada zeytinyağını ısıtın, sarımsağı ekleyip 1 dakika soteleyin.

Rendelenmiş domatesleri ve domates salçasını tavaya ekleyin, şeker, tuz, karabiber ve pul biberle tatlandırın.

Kısık ateşte 10 dakika, sos koyulaşana kadar pişirin.

Haşlanmış makarnayı sosla karıştırın ve 1-2 dakika ısıtın.

Servis tabaklarına alın, üzerine taze fesleğen yaprakları ve rendelenmiş parmesan serpin.

Hazırlık süresi: 20 dakika

MEVSİMSEL MALZEMELERİN ÖNEMİ

Hızlı: Her biri 30 dakikadan kısa sürede hazır.

Sağlıklı: Taze malzemeler vitamin ve mineral açısından zengin.

Sosyal medyada paylaşılmaya uygun renkli sunumlar.

SUNUM ÖNERİLERİ:

Kirazlı roka salatasını renkli tabaklarda sunarak masanıza yaz enerjisi katın.

Fırında kabak mücveri yoğurtlu bir dip sosla servis ederek ferahlığı artırın.

Domates soslu makarnayı fesleğen dallarıyla süsleyin ve açık havada keyfini çıkarın.

AFİYET OLSUN!