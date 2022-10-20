Misal eş anlamlısı nedir? Misal kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimiz uzun tarihinin bir sonucu olarak pek çok farklı dil ile kelime alışverişi yaşamıştır. En sık alışverişte bulunduğumuz dillerden birisi de Arapçadır. Misal de köken olarak Arapçadan gelmektedir. Arapça "ms̠l" kökünden türeyen mis̠āl kelimesinden türemiştir ve "örnek, benzer" anlamına gelmektedir.
Misal kelimesi Türkçede sıklıkla kullanılan kelimelerden birisidir. Anlam olarak Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük'ünde "Örnek olarak alınabilen, gösterilen şey, örnek" ve "benzer" şeklinde belirtilmiştir. Misal kelimesinin cümle içerisinde kullanımına dair şu örnekler verilebilir:
Misal günümüzde oldukça popüler bir kelimedir. Günlük konuşmada hem eş anlamlıları hemde kendisi sıklıkla kullanılmaktadır. Misal kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük:
Misalin eş anlamlısı olan örnek kelimesini cümle içerisinde misal yerinde kullanabiliriz, bu durum anlam cümleye anlam bozulması yaşatmaz.
Eş anlamlı kelimeleri kullanmak ifadelerimize zenginlik katar. Misal kelimesinin eş anlamı olan örnek sözcüğüyle örnek cümleler kurmamız gerekirse aşağıdaki gibi cümleler sıralayabiliriz: