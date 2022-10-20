EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Misal eş anlamlısı nedir? Misal kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Misal eş anlamlısı nedir? Misal kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

20.10.2022 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eş anlamlı kelimeler yazılış ve okunuş olarak farklı olsalar da aynı anlamı taşırlar. Bu kelimeleri anlamdaş olarak da isimlendirmekteyiz. Türkçemiz anlamdaş kelime bakımından oldukça zengindir. Eş anlamlı sözcükleri kullanmak hem kendimizi daha iyi ifade edebilmemizi hem de ifadelerimizi çeşitlendirir. Bu eş anlamlı kelimelerden bir tanesi de misaldir. Peki, misal eş anlamlısı nedir?

Misal eş anlamlısı nedir? Misal kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimiz uzun tarihinin bir sonucu olarak pek çok farklı dil ile kelime alışverişi yaşamıştır. En sık alışverişte bulunduğumuz dillerden birisi de Arapçadır. Misal de köken olarak Arapçadan gelmektedir. Arapça "ms̠l" kökünden türeyen mis̠āl kelimesinden türemiştir ve "örnek, benzer" anlamına gelmektedir.

Misal kelimesi Türkçede sıklıkla kullanılan kelimelerden birisidir. Anlam olarak Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük'ünde "Örnek olarak alınabilen, gösterilen şey, örnek" ve "benzer" şeklinde belirtilmiştir. Misal kelimesinin cümle içerisinde kullanımına dair şu örnekler verilebilir:

  • Misal veriyorum anahtarı evde unuttuk bu durumda ne yapabiliriz?
  • Bu işlemi çözmek için X'e bir değer vermemiz gerekiyor, misal bu X dört olsun.
  • Konuyu pek çok şekilde anlatabilirim, misal olarak benzetme kullanabilirim.
Sahil eş anlamlısı nedir? Sahil kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerSahil eş anlamlısı nedir? Sahil kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Misal eş anlamlısı nedir?

Misal günümüzde oldukça popüler bir kelimedir. Günlük konuşmada hem eş anlamlıları hemde kendisi sıklıkla kullanılmaktadır. Misal kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük:

  • Örnek

Misalin eş anlamlısı olan örnek kelimesini cümle içerisinde misal yerinde kullanabiliriz, bu durum anlam cümleye anlam bozulması yaşatmaz.

Motivasyon eş anlamlısı nedir? Motivasyon kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerMotivasyon eş anlamlısı nedir? Motivasyon kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Misalin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimeleri kullanmak ifadelerimize zenginlik katar. Misal kelimesinin eş anlamı olan örnek sözcüğüyle örnek cümleler kurmamız gerekirse aşağıdaki gibi cümleler sıralayabiliriz:

  • Diğer örneklerde olduğu gibi o da pek kullanışlı sayılmazdı.
  • Tüm kardeşler birbirine örnek oluyorlardı, farklı görünseler de karakterleri benzerdi.
  • Örnek olarak yağ gibi üste çıkmak deyimi verilebilir.
  • Ona her ne kadar örnek göstersem de bir türlü yapması gerekeni anlatamamıştım.
  • Yaptıklarıyla tüm sınıfa örnek olmuştu.
  • Bana istediğin şeyin bir örneğini gösterirsen senin için yaparım.
  • Konuyu çeşitli örneklerle açıklarsan bizim için daha iyi olur.
  • Kilden yaptığı bu örneği çok beğenmişlerdi.
  • Onun gibi iyilik örneğini hiçbir yerde bulamayız.
Muştu eş anlamlısı nedir? Muştu kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerMuştu eş anlamlısı nedir? Muştu kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alelade eş anlamlısı nedir?Alelade eş anlamlısı nedir?
Orman eş anlamlısı nedir?Orman eş anlamlısı nedir?
Okullar ne zaman ara tatil olacak?Okullar ne zaman ara tatil olacak?
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler eş anlamlısı eş anlamlısı nedir misal ne demek misal eş anlamlısı

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Kaymakamlık Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kaymakamlık Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Savaş eş anlamlısı nedir?

Savaş eş anlamlısı nedir?

Sömestr tatili ne zaman? İşte sömestr tatili tarihi!

Sömestr tatili ne zaman? İşte sömestr tatili tarihi!

Orman eş anlamlısı nedir?

Orman eş anlamlısı nedir?

İlginizi Çekebilir

İmkansızı başardılar: Kanseri tedavi ediyor

İmkansızı başardılar: Kanseri tedavi ediyor

Uçak mide bulandıran olay! Rötar yaptı ama sebebi hava değildi

Uçak mide bulandıran olay! Rötar yaptı ama sebebi hava değildi

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Melena’yı fark ettiğiniz an harekete geçin

Melena’yı fark ettiğiniz an harekete geçin

Akciğer kanserinin en sık görülen belirtisi: Hemoptizi!

Akciğer kanserinin en sık görülen belirtisi: Hemoptizi!

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.