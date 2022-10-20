Misal eş anlamlısı nedir? Misal kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimiz uzun tarihinin bir sonucu olarak pek çok farklı dil ile kelime alışverişi yaşamıştır. En sık alışverişte bulunduğumuz dillerden birisi de Arapçadır. Misal de köken olarak Arapçadan gelmektedir. Arapça "ms̠l" kökünden türeyen mis̠āl kelimesinden türemiştir ve "örnek, benzer" anlamına gelmektedir.

Misal kelimesi Türkçede sıklıkla kullanılan kelimelerden birisidir. Anlam olarak Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük'ünde "Örnek olarak alınabilen, gösterilen şey, örnek" ve "benzer" şeklinde belirtilmiştir. Misal kelimesinin cümle içerisinde kullanımına dair şu örnekler verilebilir:

Misal veriyorum anahtarı evde unuttuk bu durumda ne yapabiliriz?

Bu işlemi çözmek için X'e bir değer vermemiz gerekiyor, misal bu X dört olsun.

Konuyu pek çok şekilde anlatabilirim, misal olarak benzetme kullanabilirim.

Misal günümüzde oldukça popüler bir kelimedir. Günlük konuşmada hem eş anlamlıları hemde kendisi sıklıkla kullanılmaktadır. Misal kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük:

Örnek

Misalin eş anlamlısı olan örnek kelimesini cümle içerisinde misal yerinde kullanabiliriz, bu durum anlam cümleye anlam bozulması yaşatmaz.

Misalin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimeleri kullanmak ifadelerimize zenginlik katar. Misal kelimesinin eş anlamı olan örnek sözcüğüyle örnek cümleler kurmamız gerekirse aşağıdaki gibi cümleler sıralayabiliriz:

Diğer örneklerde olduğu gibi o da pek kullanışlı sayılmazdı.

Tüm kardeşler birbirine örnek oluyorlardı, farklı görünseler de karakterleri benzerdi.

Örnek olarak yağ gibi üste çıkmak deyimi verilebilir.

Ona her ne kadar örnek göstersem de bir türlü yapması gerekeni anlatamamıştım.

Yaptıklarıyla tüm sınıfa örnek olmuştu.

Bana istediğin şeyin bir örneğini gösterirsen senin için yaparım.

Konuyu çeşitli örneklerle açıklarsan bizim için daha iyi olur.

Kilden yaptığı bu örneği çok beğenmişlerdi.

Onun gibi iyilik örneğini hiçbir yerde bulamayız.



