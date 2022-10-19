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Sağ eş anlamlısı nedir? Sağın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

18.10.2022 00:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eş anlamlı kelimeler birbirlerini anlam olarak karşılayabilen kelimelerdir. Anlamdaş kelimeler de denilen eş anlamlı kelimeler birbirleri ile aynı veya benzer anlama gelen kelimelerdir. Yazılış bakımından farklı olsalar da anlamsal olarak birbirlerinin yerine kullanılabilirler. Türkçede de birçok kelimenin bir ya da birden fazla anlamdaşı olabilir. Sağ kelimesi de anlamdaşı olan kelimelerden birisidir.

Sağ eş anlamlısı nedir? Sağın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Sağ kelimesi dilimizde eş anlamı olan kelimelerden biridir. Sağ kelimesi hem eş anlamlısı olan hem de aynı zamanda sesteş bir kelimedir. Sağın eş anlamlısı olan sözcük cümle içinde sağ ile aynı anlama gelir. Birbirleri yerine kullanılabilen anlamdaş sözcükler cümlede anlam bozulmasına ya da değişmesine yol açmaz. Sesteş olan sağ kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamları şu şekildedir:

Sağ (I):

  • Vücutta kalbin bulunduğu tarafın karşısında olan, sol karşıtı
  • Bu taraftaki yön
  • Ekonomi ve siyasette gelenekçi görüş
  • Boksta sağ yumrukla vuruş

Sağ (II):

  • Sağlam, esen
  • Yaşamakta olan
  • Katıksız
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Sağ eş anlamlısı kelimeler nelerdir?

Eski Türkçe kelimelerden biri olan sağ, muteber anlamına gelen "saġ" sözcüğünden evrilen bir kelimedir. Saymak ve itibar etmek fiilinden türetilen sözcük Türk Dil Kurumuna göre birden fazla anlamı ifade eder. Sağ kelimesi sesteş bir kelime olduğu için cümle içinde sağın eş anlamlısı kelimeleri kullanırken cümlenin anlamını kontrol etmek gerekir. Sağ kelimesinin eş anlamı olan sözcük cümle içinde sağ yerine kullanılabilir.

Sağ kelimesiyle aynı anlama gelen kelimeler yoktur ancak benzer anlama gelen kelimeler vardır. Benzer anlama gelen kelimeler de sağ kelimesinin eş anlamı olarak kabul edilebilir. Sağ kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi:

  • Esen
  • Salim
  • Diri

Bu kelimeler yazılışları ve okunuşları bakımından sağ sözcüğü ile ayrıdır. Yazılışları ve okunuşları ayrı olan bu kelimeler cümle içinde sağ ile benzer anlama gelir. Sağın eş anlamlısı olan bu kelimeler sağın "sağlam, esen, yaşamakta olan" anlamlarını karşılar.

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Sağın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimeler öğrencilere dil bilgisi dersinde öğretilir. Eş anlamlı kelimeleri bilmek ve aynı zamanda konuşma dilinde kullanmak tekrara düşmemek için gereklidir. Yazılı ve sözlü metinlerde birbirleri yerine kullanılabilen anlamdaş sözcükler kelime dağarcığının gelişmesine oldukça yardımcı olur. Eş anlamlı kelimelerin daha iyi anlaşılması ve pekişmesi için örnek cümleler ile açıklanması gerekir. Sağın eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir;

  • Her sabah yaptığı koşular onu esen tutuyordu.
  • Her gün bu kadar kahve içmeye devam edersen salim bir yaşamın olmaz.
  • Çok yaşlanmış olmasına rağmen yıllara meydan okuyan diri bir görünüşü vardı.
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