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  4. Mezara diri diri gömülen kadın saatler sonra bulunmuştu! Soruşturmada yeni gelişme: 2 kişi tutuklandı

Mezara diri diri gömülen kadın saatler sonra bulunmuştu! Soruşturmada yeni gelişme: 2 kişi tutuklandı

06.04.2023 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya’da geçtiğimiz günlerde yaşanan bir olay dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı. Yerin altından gelen sesleri üzerine olaya müdahale eden polis ekipleri 10 saatin ardından 36 yaşındaki kadını kurtarmıştı. Olaya ilişkin olarak iki kişinin tutuklandığı açıklandı.

Mezara diri diri gömülen kadın saatler sonra bulunmuştu! Soruşturmada yeni gelişme: 2 kişi tutuklandı

Brezilya’nın Minas Gerais eyaletindeki Visconde do Rio Branco Belediye Mezarlığı'ndan gelen sesler üzerine durum polise bildirildi. Tuğla ve betonların arasından cılız bir şekilde gelen yardım çığlıkları duyan ekiplerin harekete geçmesi üzerine 36 yaşındaki kadın 10 saat boyunca mahsur kaldığı mezardan kurtarıldı. Yerel bir hastaneye kaldırılan kadın iki maskeli adam tarafından kaçırıldığını ve mezara diri diri gömüldüğünü anlatmıştı. Olaya ilişkin devam eden soruşturmada zanlıların kimlikleri tespit edildi.

İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

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Polis şefi Diego Candian, isimleri açıklanmayan sanıkların kadının cesedini mezarlığa bıraktıktan sonra kaçmayı planladıkları sırada yakalandıklarını ifade etti.

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20 ve 22 yaşlarındaki ismi açıklanmayan zanlılar tutuklandı. Tutuklanan iki kişinin daha öncesinde silah ve uyuşturucu kaçaklığı suçlarından tutuklandıkları ortaya çıktı. Polis ekipleri olaya ilişkin olarak üçüncü bir kişiyi daha aradıklarını dile getirdi.

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Brezilya mezar

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