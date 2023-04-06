Mezara diri diri gömülen kadın saatler sonra bulunmuştu! Soruşturmada yeni gelişme: 2 kişi tutuklandı

Brezilya’nın Minas Gerais eyaletindeki Visconde do Rio Branco Belediye Mezarlığı'ndan gelen sesler üzerine durum polise bildirildi. Tuğla ve betonların arasından cılız bir şekilde gelen yardım çığlıkları duyan ekiplerin harekete geçmesi üzerine 36 yaşındaki kadın 10 saat boyunca mahsur kaldığı mezardan kurtarıldı. Yerel bir hastaneye kaldırılan kadın iki maskeli adam tarafından kaçırıldığını ve mezara diri diri gömüldüğünü anlatmıştı. Olaya ilişkin devam eden soruşturmada zanlıların kimlikleri tespit edildi.

İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Polis şefi Diego Candian, isimleri açıklanmayan sanıkların kadının cesedini mezarlığa bıraktıktan sonra kaçmayı planladıkları sırada yakalandıklarını ifade etti.

20 ve 22 yaşlarındaki ismi açıklanmayan zanlılar tutuklandı. Tutuklanan iki kişinin daha öncesinde silah ve uyuşturucu kaçaklığı suçlarından tutuklandıkları ortaya çıktı. Polis ekipleri olaya ilişkin olarak üçüncü bir kişiyi daha aradıklarını dile getirdi.