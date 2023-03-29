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Annesinin mezarından cesedini çaldı! Mumyalarak evinde sakladı... 13 yıl boyunca aynı kanepede cansız bedenle yaşadı

29.03.2023 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polonya’nın Radlin kentinde ilginç bir adli vaka ülkede gündem yarattı. 13 yıl önce ölen bir kadının mezarından çalınan cansız bedeni oğlunun evinin kanepesinde mumyalanmış halde bulundu. Komşuların durumu polise bildirmesinden sonra yıllardır süre gizem ortaya çıktı.

Annesinin mezarından cesedini çaldı! Mumyalarak evinde sakladı... 13 yıl boyunca aynı kanepede cansız bedenle yaşadı

Polonya’nın Radlin kentinde yaşayan 76 yaşındaki bir adam 13 yıl önce vefat eden annesinin mezarını kazarak cansız bedenini çıkarttı. Annesinin cansız bedeniyle evine gelen adam kimyasal malzemeler kullanarak cesedi mumyalamak istedi. Komşularının durumu fark ederek polise haber vermesi üzerine olay yerini inceleyen polis ekipleri vefat eden kadının ceset kalıntılarına rastladı.

“MÜKEMMEL DURUMDA”

Yerel polis sözcüsü Małgorzata Koniarska 2009 yılından kalma gazete yığınlarının arasında cansız bedene dair kalıntıların bulunduğunu belirterek, “Daire sahibinin bir aile üyesinden cesedin ifşa edilmesiyle ilgili bir ihbar aldık. DNA içeriğine göre mumyalanmış ceset, Ocak 2010'da ölen Jadwiga L. adlı bir kadına ve dolayısıyla Marian L.'nin annesine ait. Jadwiga L.'nin 16 Ocak 2010'da defnedildiği mezarının boş olduğu tespit edildi. Adam, annenin cesedini gömüldükten hemen sonra çıkarıp mumyalamış ve ceset 2010'dan beri bu evde kalmış olabilir” ifadelerini kullandı.

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Polonya mezar Mumya

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