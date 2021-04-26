MG’den 800 KM menzilli elektrikli roadster konsepti

2024 yılında kuruluşunun 100. yılını kutlamaya hazırlanan efsanevi İngiliz markası MG, güçlü tarihiyle bugün çizdiği yenilikçi ve yüksek teknolojili yaklaşım arasında bağ kuran Cyberster isimli yepyeni konsept otomobilini tanıttı. 2021 Şanghay Otomobil Fuarı’nda resmen görücüye çıkan MG Cyberster konsepti, sadece markanın sportif yönünü değil; aynı zamanda heyecan dolu bir gelecek vaad eden yaklaşımını da gözler önüne seriyor.

MG’NIN GEÇMIŞINDEN ILHAM ALAN YENILIKÇI TASARIM

MG markasının sahibi olan SAIC’in uluslararası tasarım ekibi tarafından tasarlanan Cyberster konsepti, MG’nin geçmişindeki en önemli modellerden biri olan MGB Roadster’dan esinlenen tasarım ögeleriyle markanın geleneklerine olan bağlılığını simgeliyor. Ön bölümde çalıştırıldığında açılan interaktif “Magic Eye” farlar ve ince tasarımlı ızgara dikkat çekiyor. Elektrikli otomobil çağının estetik anlayışına uygun olarak MG Cyberster’ın ön ızgarası aerodinamik performansı iyileştiren, arkaya doğru uzanan kesintisiz bir çizgi oluşturacak şekilde tasarlanmış. Otomobilin yanlarındaki LED ışıklı ‘lazer kemerler’ ve MG’nin İngiliz mirasını yansıtan LED stop lambaları, dijital bir görsel şölen oluşturuyorlar. 7 kollu yüksek performanslı jantlar ise MG Cyberster'ın genel dinamizmini tamamlıyor. MG Cyberster, sahip olduğu yüksek teknolojiyi yansıtan detaylarla dolu, etkileyici bir iç mekana sahip. “Dijital fiber” iç tasarım teması, sürücü odaklı bir tasarımı benimsiyor ve kokpiti ortadan ikiye bölüyor. Tamamıyla dokunmatik büyük boyutlu LED gösterge paneli ile ikinci bir merkezi ekran sürüş keyfine katkı sağlıyor.