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MHP'li Cemal Enginyurt Tanrı Dağları'nda uludu

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 22.04.2019 11:56 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, en büyük ahdini gerçekleştirdiğini belirterek, Tanrı Dağları'ndan bozkurt gibi uludu. Enginyurt, kameraya da yansıyan görüntülerde, "Bütün bozkurtlara selam olsun. Tanrı Türk'ü korusun ve yüceltsin" dedi.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "En büyük ahdimi gerçekleştiriyorum" diyerek, gittiği Kazakistan'ın güneyinde yer alan Tanrı Dağları'nda bozkurt gibi uludu. Enginyurt ulumadan önce, "Türk milliyetçisi olarak, bir Türkçü olarak, Tanrı Dağı'ndan bozkurt ulumasını bütün dünyaya duyurmak, benim için en büyük ahdi. Ahdimi gerçekleştiriyorum" diyerek iki kez bozkurt gibi uludu.

"TANRI TÜRK'Ü KORUSUN"

Enginyurt konuşmasını, "Bütün bozkurtlara selam olsun. Tanrı Türk'ü korusun ve yüceltsin" diyerek sonlandırdı.


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Okuyucu Yorumları 7 yorum
ey ahmak adam peygamberinin hadis-i var. eğer müslümansan. Allah milliyetçiliği lanetler. insanlar ancak din kardeşidir.
yaaa şunları görüp şunlara destek verenler bu adamla aynı kafadalar malesef.Dayının durum vahim ciddi sıkıntılı ve bu tip adamlar milletin vekilliğini yapıyor.Ülkemi ne hale getirdiniz ama kurtarıcaz sizin elinizden ALLAHIN izniyle.
bu partiye oy verenlerin akılsız vekili
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