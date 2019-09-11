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MHP Söke yönetimi istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.09.2019 17:45 | Son Güncelleme

MHP Söke İlçe Başkanı Veysel Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri görevlerinden istifa etti.

MHP Söke yönetimi istifa etti

Veysel Öztürk, partisinin ilçe başkanlığında yaptığı açıklamada, ailevi nedenler dolayısıyla görevi bırakma kararı aldığını belirtti.

Öztürk kararı, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin izni ve oluruyla, İl Başkanı Burak Pehlivan'ın uygun görmesi ve yönetim kurulu üyelerinin oy birliğiyle aldıklarını vurguladı.

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan ise Söke'de istişarede bulunarak yeni bir ilçe başkanı ve yönetim kurulu atayacaklarını bildirdi.

"GÜNDEMDE HERHANGİ BİR İSİM YOK"

Pehlivan, "Gündemde olan herhangi bir isim yok. Bu konuyla ilgili olarak bir çalışma da yapmadık. Birbirinden değerli dava arkadaşlarımızla küskünlük, kırgınlık olmadan, kimseyi kıyıda köşede bırakmadan herkesi camiamızın, partimizin çatısı altında toplamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz ve bu şekilde bir isim belirleyeceğiz." diye konuştu. (AA)

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MHP MHP Söke İlçe Başkanı Veysel Öztürk Veysel Öztürk

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