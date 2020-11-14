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Mia isminin anlamı nedir? Mert Fırat ile İdil Fırat kızlarına Seyhan Mia ismini koydu! Seyhan Mia ne demek? İşte Mia'nın anlamı

14.11.2020 15:09 | Son Güncelleme:
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Mia isminin anlamı nedir? Mert Fırat ile İdil Fırat kızlarına Seyhan Mia ismini koydu! Seyhan Mia ne demek? İşte Mia'nın anlamı

Ünlü oyuncu Mert Fırat ile İdil Fırat çiftinin kız bebekleri oldu. Doğumdan sonra açıklama yapan Mert Fırat, kızlarına Seyhan Mia ismini koyduklarını söyledi. Şimdi Mia isminin anlamı araştırılıyor. Peki, Seyhan Mia ne demek? Mia ismi nereden geliyor? İşte detaylar...

Mia isminin anlamı çok sayıda kişi tarafından merak edilmeye başlandı. Mert Fırat ve İdil Fırat çifti dünyaya gelen bebeklerine Seyhan Mia ismini verdi. Bu nedenle pek çok kişi Mia ne demek diye araştırma içerisine girdi. İşte detaylar...

ÜNLÜ OYUNCU MERT FIRAT BABA OLDU

İki sene önce dünya evine giren ünlü oyuncu Mert Fırat ile İdil Fırat’ın 13 Kasım 2020 tarihinde öğleden sonra kız bebekleri dünyaya geldi. Özel bir hastanede doğum yapan İdil Fırat ile bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Pandemi nedeniyle çiftin ziyaretçi kabul etmediği ve mutluluklarını yakınları ve aile bireyleriyle paylaştıkları öğrenildi. Doğumun ardından açıklama yapan Mert Fırat, kızlarına Seyhan Mia ismini koyduklarını açıkladı. İşte Mert Fırat’ın açıklamaları ile Mia’nın anlamı

SEYHAN MİA İSMİ NEREDEN GELİYOR?

Doğumun ardından yaptığı açıklamada Mert Fırat kızı Seyhan Mia’nın isminin nereden geldiğini anlattı. Seyhan ve Mia’nın nehir isimleri olduğunu söyleyen ünlü oyuncu, İdil Fırat’ın isminin de Volga nehrinin ismi olduğunu ve soyadlarının da Fırat nehrinden geldiğini hatırlatarak bu ismi koymayı tercih ettiklerini söyledi. Fırat, kızı için geleceği nehirler gibi, sular seller gibi aksın diye bu ismi koyduklarını açıkladı.

Ünlü oyuncunun hayranları tarafından Mia nehri nerede olduğu da merak edilmeye başlandı. Yunanistan’daki Kos adasında bir Mia nehri bulunuyor. Bunun yanı sıra Japonya’da da aynı adla bir nehir yer alıyor.

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Kısa bir süre önce Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftinin de bebekleri dünyaya gelmişti ve çift bebeklerine Lalin ismini koymuştu. Lalin isminin anlamı da çiftin hayranları tarafından oldukça merak edilmişti.

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