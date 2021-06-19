Mia Khalifa, duş fotoğrafıyla Instagram’ın ateşini yükseltti

Eski PornHub yıldızı Mia Khalifa, OnlyFans için hazırladığı videodan bir kareyi Instagram hesabından paylaştı. Çok kısa süre yetişkin içerikli filmlerde rol alan Mia Khalifa, uzun süre internet sitelerinde dolaşan müstehcen videolarını kaldırmak için hukuk mücadelesi verdi.

28 yaşındaki Lübnan asıllı Amerikalı Mia Khalifa, 24,4 milyon Instagram takipçisi ile sık sık cesur pozlarını paylaşıyor.

Genç kadın paylaşımını, "Kuralları ben koymuyorum, sadece onlara uymam gerekiyor." notuyla paylaştı. Mia Khalifa’nın bu paylaşımı çok kısa sürede bir milyondan fazla beğeni aldı.

