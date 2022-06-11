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Mia Khalifa’ya benzetilen Violet Myer, fenomen ismi sert eleştirdi! Sektöre saygısızlık etmesinden hoşlanmıyorum”

11.06.2022 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yetişkin film yıldızı Violet Myer, dış görünüş olarak eski Pornhub yıldızı Mia Khalifa’ya benzetilmesinden rahatsızlık duymadığını söyledi. Ancak Myer, fenomen ismin yetişkin film kariyerinden emekli olmasından sonra sektöre dair sert yorumlarda bulunmasını eleştirdi.

Mia Khalifa’ya benzetilen Violet Myer, fenomen ismi sert eleştirdi! Sektöre saygısızlık etmesinden hoşlanmıyorum”

Popüler sanatçı Mia Khalifa ile karşılaştırılan ve sıklıkla geleceğin Mia Khalifası olarak isimlendirilen bir yetişkin film yıldızı Violet Myer, sektöre yönelik eleştirilerinden sonra Khalifa’yı eleştirdi. Holly Randall'ın Filtrelenmemiş podcast'ine konuk olan Myer, Khalifa’ya dair sert yorumlar yaptı.

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“PEK BENZEMİYORUZ”

kapak myer

Kendisini Khalifa’ya fiziksel olarak benzetmediğini dile getiren Myer, “Büyük burunlarımız, kalın kaşlarımız ve büyük gözlerimiz var. İkimizde Orta Doğu’nun karakteristik yüz hatlarına sahibiz. Bence pek benzemiyoruz. Ama insanla yüz hatlarımızdaki karakteristik özelliklerden dolayı benzediğimizi düşünüyor” dedi.

Khalifa’nın başarısına ve kariyerine saygı duyduğunu dile getiren Myer, “Sadece sektöre saygısızlık etmesinden hoşlanmıyorum. Onu yetişkin film yıldızı olmak için zorlamışlar gibi konuştu. Gençken hepimizin hataları oldu. Ancak bunların sorumluluğunu almamız gerekiyor” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Mia Khalifa
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