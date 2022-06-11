Mia Khalifa’ya benzetilen Violet Myer, fenomen ismi sert eleştirdi! Sektöre saygısızlık etmesinden hoşlanmıyorum”

Popüler sanatçı Mia Khalifa ile karşılaştırılan ve sıklıkla geleceğin Mia Khalifası olarak isimlendirilen bir yetişkin film yıldızı Violet Myer, sektöre yönelik eleştirilerinden sonra Khalifa’yı eleştirdi. Holly Randall'ın Filtrelenmemiş podcast'ine konuk olan Myer, Khalifa’ya dair sert yorumlar yaptı.

“PEK BENZEMİYORUZ”

Kendisini Khalifa’ya fiziksel olarak benzetmediğini dile getiren Myer, “Büyük burunlarımız, kalın kaşlarımız ve büyük gözlerimiz var. İkimizde Orta Doğu’nun karakteristik yüz hatlarına sahibiz. Bence pek benzemiyoruz. Ama insanla yüz hatlarımızdaki karakteristik özelliklerden dolayı benzediğimizi düşünüyor” dedi.

Khalifa’nın başarısına ve kariyerine saygı duyduğunu dile getiren Myer, “Sadece sektöre saygısızlık etmesinden hoşlanmıyorum. Onu yetişkin film yıldızı olmak için zorlamışlar gibi konuştu. Gençken hepimizin hataları oldu. Ancak bunların sorumluluğunu almamız gerekiyor” diye konuştu.



